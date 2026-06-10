ตัวการใหญ่ยังหนีได้!ตร.บุกทะลายโกดังเชียงคำ ขนยาซุกถุงขิงจ่อขนล่องกรุง ยึดยาบ้า 8 ล้านเม็ด-นักบินรอลำเลียง 3

พะเยา - ตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายโกดังยานรกซุกอำพรางถุงขิงอำพรางจากพะเยาล่องกรุง..ขยายผลจากจังไอซ์กว่าครึ่งตัน เฝ้าหน้าโกดังทั้งวันทั้งคืน ก่อนเปิดปฏิบัติการ ยึดยาบ้าได้ 27 กระสอบ 8,000,000 เม็ด-ไอซ์อีก 1 กิโลฯ รวบนักบินรอขนแลกค่าจ้างคนละ 5 หมื่น 3 ราย แต่ตัวการทิ้งรถวิ่งเข้าป่าเข้าโพดไปได้
หลังสืบทราบว่ามีการใช้บ้านเช่าในพื้นที่หมู่ 5 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา เป็นจุดพักยาเสพติด ก่อนอำพรางขนส่งไปกับผลผลิตทางการเกษตร ประกอบกับเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 สภ.เชียงคำ เคยจับกุมไอซ์ได้ถึง 597 กิโลกรัม ซึ่งผู้กระทำผิดใช้วิธีซุกซ่อนในถุงขิงเพื่ออำพรางการขนส่ง
เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังการลักลอบขนยาเสพติดที่แฝงมากับสินค้าเกษตร และเฝ้าติดตามพฤติกรรมต้องสงสัยของกลุ่มบุคคลที่เข้าออกบ้านหลังดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาเจ้าหน้าที่พบว่าบ้านเช่าหลังดังกล่าวมีขิงสดบรรจุถุงพลาสติกสีดำกองอยู่จำนวนมากบริเวณหน้าบ้าน และมีบุคคลเข้าออกผิดสังเกต จึงเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด
กลางดึกคืนวันที่ 8 มิ.ย. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เชียงคำ ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ตำรวจภาค 5 ได้เปิดปฏิบัติการบุกทลายเครือข่ายค้ายารายนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าสังเกตการณ์ พบชายคนหนึ่งสวมถุงมือยางสีขาวขนถุงพลาสติกสีดำออกจากตัวบ้าน ก่อนจะมีชายวัยรุ่น 3 คน ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาภายในบ้าน จากนั้นได้มีรถกระบะมิตซูบิชิ ไทรทัน สีเทา ทะเบียน บห 9454 เชียงราย ขับเข้ามาจอดหน้าบ้าน
เมื่อคนขับเปิดประตูลงมา เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบ แต่ชายดังกล่าวไหวตัว วิ่งหลบหนีข้ามถนนเข้าไร่ข้าวโพดและอาศัยความมืดหลบหนีไปได้
เมื่อตรวจค้นรถกระบะ พบยาบ้าบรรจุอยู่ในกระสอบจำนวน 27 กระสอบ รวมประมาณ 8,000,000 เม็ด และพบไอซ์น้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม ซุกซ่อนอยู่ใต้เบาะรถยนต์ และเม่อตรวจค้นภายในบ้านเช่า พบผู้ต้องหา 3 คนอยู่ภายใน จึงควบคุมตัวไว้
สอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 3 คน ให้การรับสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้างจากนายภูมินทร์ หรือ “สัว” อายุ 37 ปี ซึ่งเป็นบุคคลที่วิ่งหลบหนี ให้มารอขนยาเสพติดและอำพรางกับขิงสด โดยได้รับค่าจ้างคนละ 50,000 บาท และเคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 คน พร้อมตรวจยึดของกลางประกอบด้วย ยาบ้าประมาณ 8 ล้านเม็ด ไอซ์ 1 กิโลกรัม รถกระบะ 1 คัน รถจักรยานยนต์ 1 คัน และโทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งขยายผลติดตามตัวผู้ต้องหาที่หลบหนี รวมถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไป