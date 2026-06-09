กรมอุทยานฯ เดินหน้าตรวจเข้มยาเสพติดในหน่วยงานรัฐพบสารเสพติด 12 รายสั่งยกเลิกจ้างทันที

กาญจนบุรี - กรมอุทยานฯ เดินหน้าตรวจเข้มยาเสพติดในหน่วยงานรัฐ ประเดิมตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ลำคลองงู พบสารเสพติด 12 ราย สั่งยกเลิกจ้างทันที พร้อมส่งเข้ารับการบำบัดตามกฎหมาย
วันนี้( 9 มิ.ย.) นายราชันย์ บัวตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับหลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือพฤติกรรมที่อาจสร้างความเสื่อมเสียแก่ทางราชการ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) จึงได้สั่งการให้หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามทุกแห่ง กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัดอย่างใกล้ชิด และดำเนินการตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในปัสสาวะอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุด เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. ที่ผ่านมา นายอรรคนิตย์ กลางประพันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู รายงานผลการตรวจคัดกรองสารเสพติดของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ซึ่งดำเนินการร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอทองผาภูมิ กองอาสารักษาดินแดน กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอทองผาภูมิที่ 9 และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ
ผลการตรวจเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 61 ราย พบผู้มีผลตรวจเป็นบวกต่อสารเมทแอมเฟตามีน จำนวน 12 ราย โดยทั้งหมดเป็นพนักงานจ้างเหมา
ภายหลังทราบผลการตรวจ อุทยานแห่งชาติลำคลองงูได้ดำเนินการยกเลิกข้อตกลงการจ้างพนักงานจ้างเหมาทั้ง 12 รายในทันที พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตามขั้นตอนของกฎหมาย
นายราชันย์ กล่าวว่า ภายหลังการบำบัดรักษาและการติดตามประเมินผล หากบุคคลดังกล่าวผ่านกระบวนการฟื้นฟูและไม่พบพฤติกรรมหรือผลตรวจที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดแล้ว การพิจารณาเข้าปฏิบัติงานในอนาคตจะเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และดุลพินิจของทางราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ความเหมาะสมของตำแหน่งหน้าที่ และคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการสร้างองค์กรปลอดยาเสพติด ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ