สชป.13 ลงพื้นที่ดอนตาเพชร–พนมทวน เร่งกำจัดวัชพืชเปิดทางน้ำ รับมือฤดูฝน ลดความเสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่เกษตร

กาญจนบุรี – สำนักงานชลประทานที่ 13 ลงพื้นที่ติดตามการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ตำบลดอนตาเพชร อ.พนมทวน พร้อมสนับสนุนเครื่องจักรกล เร่งเปิดทางระบายน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ รองรับฤดูฝน
วันนี้ (9 มิ.ย.) นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 พร้อมด้วย นายรุ่งสุริยัน ฉ่ำเพชร ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณคลองระบายน้ำ ร.5 ซ้าย ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงข้อสั่งการของกรมชลประทาน เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการระบายน้ำไม่สะดวก อันเกิดจากวัชพืชและหญ้าขึ้นปกคลุมลำน้ำ ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำในพื้นที่การเกษตรและชุมชน
ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 13 ได้รับการประสานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ส่งผลให้น้ำไหลผ่านได้ไม่สะดวก ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาเกิดฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีปริมาณน้ำสะสมเพิ่มขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรในวงกว้าง
สำนักงานชลประทานที่ 13 จึงได้สนับสนุนเครื่องจักรกล เครื่องมือ และกำลังเจ้าหน้าที่ เข้าดำเนินการกำจัดวัชพืช ขุดลอก และเปิดทางระบายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลดความเสี่ยงจากปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชน ตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
การดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนถึงการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกของกรมชลประทาน ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ ควบคู่กับการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความยั่งยืนให้กับภาคการเกษตรในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม