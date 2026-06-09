โรงไฟฟ้าราชบุรีจับมือภาคีสาธารณสุข พัฒนา “Caregiver มืออาชีพ” ดูแลผู้สูงอายุ 9 ตำบลรอบโรงไฟฟ้า

ราชบุรี – โรงไฟฟ้าราชบุรีเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ภายใต้โครงการ “เพื่อบ้านเรา” รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
วันนี้( 9 มิ.ย.) นายจตุพร โสภารักษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (โรงไฟฟ้าราชบุรี) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โดย นพ.ธนสกล ณฐนันวานิชธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดย นายชิตสกนธ์ รังสีเสริมสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ภายใต้โครงการ “เพื่อบ้านเรา” ที่ห้องประชุมวลัยลักษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐด้านสาธารณสุข เพื่อสร้างบุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีความรู้ ความสามารถ และผ่านการอบรมตามมาตรฐาน ช่วยดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ลดภาระของครอบครัว และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
สำหรับการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8–29 มิถุนายน 2569 ตามหลักสูตรมาตรฐานของกรมอนามัย รวมระยะเวลา 70 ชั่วโมง โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จาก 17 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ 9 ตำบลรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี เข้าร่วมจำนวน 43 คน เพื่อพัฒนาทักษะการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวสะท้อนบทบาทของโรงไฟฟ้าราชบุรีในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและชุมชน ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งสร้างเครือข่ายสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนในระยะยาว