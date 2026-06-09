คนคึกคักร่วมงาน"วันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่"โชว์ผลผลิตคุณภาพดีส่งตรงถึงผู้บริโภค-กระตุ้น ศก.ท้องถิ่น

เชียงใหม่ - เชียงใหม่เปิดงาน “วันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่" ประจำปี 2569 จัดแสดงและจำหน่ายผลผลิตคุณภาพดี ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้เกษตรกร ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น เผยพื้นที่ปลูกปัจจุบันกว่า 72,000 ไร่ คาดปริมาณผลผลิตเฉียด 6.8 หมื่นตัน ซึ่งลดลงเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน
วันนี้ (9 มิ.ย.69) ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “วันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 15” ประจำปี 2569 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 มิ.ย.69 เพื่อส่งเสริมการตลาดผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มช่องทางจำหน่ายมะม่วงคุณภาพ และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรคุณภาพดีของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น โดยมีคณะกงสุลต่างประเทศประจำจังหวัดเชียงใหม่ เกษตรกรชาวสวนมะม่วง และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก
ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลาย อาทิ การประกวดผลผลิตมะม่วง 12 ประเภท การแข่งขันส้มตำมะม่วงลีลา การแข่งขันแปรรูปอาหารจากมะม่วง โดยเฉพาะเมนูข้าวเหนียวมะม่วง นิทรรศการให้ความรู้ด้านการผลิต การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การขยายพันธุ์ และการแปรรูปมะม่วง การสาธิตการขยายพันธุ์มะม่วงและไม้ผลเป็นอาชีพ การออกร้านจำหน่ายมะม่วงสด มะม่วงแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชุมชน การจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการโดยตรง นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอแนวคิดการเพิ่มมูลค่ามะม่วงผ่านนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการเกษตร และการต่อยอดสู่ธุรกิจอาหารระดับพรีเมียม (Fine Dining) เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในอนาคต
นายเสน่ห์ แสงคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการตลาดมะม่วงคุณภาพของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างรายได้ให้เกษตรกร และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและของดีท้องถิ่นสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะม่วงกว่า 15 กลุ่ม จาก 10 อำเภอ นำผลผลิตคุณภาพมาจำหน่ายในราคาพิเศษ พร้อมจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร การสาธิตเมนู Fine Dining จากมะม่วงโดยเชฟโรงแรมชั้นนำ รวมถึงการจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าจากกลุ่ม Young Smart Farmer จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับมะม่วงเชียงใหม่มีจุดเด่นด้านรสชาติหวานหอม สีสวย รูปทรงดี และเป็นมะม่วงปลายฤดูที่ออกผลช้ากว่าหลายพื้นที่ของประเทศ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม ทั้งดินดี อากาศเย็น และการดูแลเอาใจใส่ของเกษตรกร โดยเฉพาะการห่อผลด้วยถุงคาร์บอนทุกผล ทำให้ได้ผลผลิตคุณภาพสูง สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ โดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของไทย โดยปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกมะม่วงกว่า 72,000 ไร่ คาดว่าปี 2569 จะมีผลผลิตประมาณ 67,875 ตัน แม้ผลผลิตจะลดลงจากสภาพอากาศแปรปรวน แต่ยังคงมีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดต่อเนื่องจนถึงต้นเดือนกรกฎาคม