“ขนมแม่ กาแฟพ่อ” คาเฟ่วันวานเมืองแม่กลอง เสิร์ฟกาแฟถุงผ้าหอมกรุ่น ไข่ลวก-ขนมปังเนยเพียง 20 บาท

lสมุทรสงคราม - ท่ามกลางกระแสคาเฟ่สมัยใหม่ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในสมุทรสงคราม ร้าน “ขนมแม่ กาแฟพ่อ” ยังคงรักษาเสน่ห์ของร้านกาแฟโบราณเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ด้วยการชงกาแฟผ่านถุงผ้าสูตรดั้งเดิม เสิร์ฟคู่ไข่ลวกและขนมปังเนยในราคาเพียง 20 บาท กลายเป็นจุดหมายของผู้ที่โหยหาบรรยากาศอบอุ่นและรสชาติแห่งความทรงจำ
ท่ามกลางกระแสคาเฟ่สมัยใหม่ที่ผุดขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดสมุทรสงคราม ยังมีร้านกาแฟเล็กๆ แห่งหนึ่งที่ยังคงรักษาเสน่ห์และกลิ่นอายแห่งวันวานเอาไว้ได้อย่างน่าประทับใจ นั่นคือร้าน “ขนมแม่ กาแฟพ่อ” ตั้งอยู่เลขที่ 29/1 หมู่ 4 ซอยบางแค 6 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งดำเนินกิจการโดยสองสามีภรรยา “ลุงเล็ก” นายสมโภชน์ โพดพลัด อายุ 73 ปี และ “ป้าเปิ้ล” นางศิริวัฒนา โพดพลัด อายุ 68 ปี ที่ร่วมกันสร้างร้านกาแฟโบราณแห่งนี้มานานกว่า 10 ปี
จุดเด่นของร้านอยู่ที่การชงกาแฟด้วย “ถุงผ้า” ซึ่งเป็นวิธีการชงแบบดั้งเดิมที่ปัจจุบันหาได้ยาก กลิ่นหอมเฉพาะตัวของกาแฟที่ผ่านการชงด้วยมือ ผสานกับบรรยากาศเรียบง่ายภายในร้านที่ประดับด้วยของสะสมโบราณนานาชนิด ทำให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสวิถีชีวิตในอดีต
นอกจากกาแฟโบราณรสเข้มข้นแล้ว ร้านยังมีเมนูยอดนิยมอย่างไข่ลวก ขนมปังเนย ขนมปังกรอบ รวมถึงเครื่องดื่มหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นชา กาแฟ โอวัลติน ชานม ชาดำ ชาเขียว โกโก้ และน้ำแดงโซดา โดยทุกเมนูจำหน่ายในราคาเพียง 20 บาทเท่านั้น สะท้อนแนวคิดของเจ้าของร้านที่ต้องการแบ่งปันความอร่อยให้ทุกคนเข้าถึงได้ในราคาย่อมเยา
ลุงเล็ก เจ้าของร้าน เล่าว่า เดิมตนมีปัญหาด้านสุขภาพและไม่อยากใช้ชีวิตอยู่บ้านเฉยๆ จึงปรึกษากับลูกชายก่อนตัดสินใจเปิดร้านกาแฟเล็กๆ บริเวณหน้าบ้าน พร้อมนำของเก่าที่สะสมไว้มาตกแต่งร้านจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ส่วนชื่อร้าน “ขนมแม่ กาแฟพ่อ” เป็นแนวคิดของลูกชายที่ต้องการสะท้อนบทบาทของพ่อและแม่ในครอบครัว โดยแม่เป็นผู้ทำขนม ส่วนพ่อเป็นผู้ชงกาแฟ เปรียบเสมือนการต้อนรับลูกค้าให้เข้ามานั่งพักผ่อน ดื่มกาแฟ และรับประทานขนมในบรรยากาศอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน
“การชงกาแฟด้วยถุงผ้าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของกาแฟโบราณ กลิ่นกาแฟจะออกมาชัดเจน หอมเป็นเอกลักษณ์ ปัจจุบันหาร้านที่ยังชงแบบนี้ได้ไม่มากแล้ว ผมตั้งใจจะรักษาวิธีการชงแบบดั้งเดิมนี้เอาไว้ให้นานที่สุด” ลุงเล็กกล่าว
ด้านป้าเปิ้ล เล่าว่า หลังประสบปัญหาด้านสุขภาพจนต้องพักอยู่บ้าน ได้เข้ารับการฝึกอบรมการทำขนมจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ก่อนนำความรู้มาต่อยอดผลิตขนมปังกรอบหน้าเนยและน้ำตาลจำหน่ายภายในร้าน นอกจากช่วยสร้างรายได้แล้ว ยังทำให้ได้เคลื่อนไหวร่างกาย ส่งผลให้อาการเจ็บป่วยดีขึ้นตามลำดับ
สำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศร้านกาแฟโบราณ พร้อมลิ้มลองกาแฟถุงผ้าสูตรดั้งเดิม สามารถแวะเยี่ยมเยือนได้ที่ร้าน “ขนมแม่ กาแฟพ่อ” ซอยบางแค 6 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. โดยไม่มีวันหยุด นับเป็นอีกหนึ่งร้านเล็กๆ ที่ยังคงสืบสานเสน่ห์แห่งวันวานท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว