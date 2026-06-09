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ตั้ง กก.สอบแล้ว! ครูพละสุรินทร์โหดสั่งลงโทษ นร.กระโดดตบ 1,000 ครั้ง บาดเจ็บหนักต้องนอนรักษา รพ.หลายวัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สุรินทร์- สพป.สรินทร์ เขต 3 ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว ครูพละโหดสั่งลงโทษนักเรียน ป.4 กระโดดตบ 1, 000 ครั้ง จนได้รับบาดเจ็บที่น่องอย่างรุนแรงต้องนอนรักษาตัวที่ รพ.หลายวัน ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย เร่งสรุปรายงาน สพฐ.


วันนี้ ( 9 มิ.ย.69) ผู้สื่อข่าวรายงาน กรณีผู้ปกครองนักเรียน อยู่บ้าน ม.8 ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ร้องเรียนกับสื่อมวลชนว่า เด็กชายณัฐ (นามสมมติ) เด็กนักเรียนชั้น ป.4 อายุ 9 ขวบ ซึ่งเป็นลูกชาย ถูกครูชาย สอนวิชาพละโรงเรียนประถมศึกษา แห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ลงโทษด้วยการให้กระโดดตบจำนวน 1,000 ครั้ง จนได้รับบาดเจ็บมีอาการปวดน่องอย่างรุนแรง และต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุรินทร์ นานหลายวัน


ล่าสุด ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปสอบถามเรื่องดังกล่าวที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก เขต 3 (สพป.สุรินทร์ เขต 3) อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ยืนยันไม่นิ่งนอนใจต่อกรณีครูลงโทษนักเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด พร้อมตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน โดยย้ำให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

นางสาวสุภาวดี ขุมทอง รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 3 เปิดเผยว่า เรื่องดังกล่าวทาง สพป.สรินทร์ เขต 3 ไม่ได้นิ่งนอนใจ ภายหลังได้รับทราบเหตุการณ์ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ได้สั่งการให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนและครอบครัว พร้อมพูดคุยกับผู้ปกครองและรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงร่วมกับทางโรงเรียนทันที


ทั้งนี้ โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว โดยจะรวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากต้องรอสอบถามข้อเท็จจริงจากนักเรียนที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งเพิ่งออกจากโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา

โดย วันนี้(9 มิ.ย.) ทาง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการพร้อมด้วยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อเก็บข้อมูลจากครอบครัวเพิ่มเติม โดยสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ได้กำชับสั่งการให้โรงเรียนเร่งรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการสอบสวนโดยเร็ว เพื่อรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามขั้นตอน

“เขตพื้นที่ได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ช่วยเหลือหรือเข้าข้างฝ่ายใด หากพบว่ามีการกระทำผิดก็ต้องดำเนินการตามข้อเท็จจริง พร้อมขอให้ผู้ปกครองและสังคมมั่นใจในกระบวนการตรวจสอบที่เป็นธรรม”


นอกจากนี้ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ยังได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานสหวิชาชีพ อาทิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ เพื่อร่วมดูแล เยียวยา และติดตามสภาพจิตใจของนักเรียนอย่างใกล้ชิด รวมถึงวางแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการดูแลนักเรียนภายหลังออกจากโรงพยาบาล เพื่อให้สามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

ส่วนทางครูคนดังกล่าวก็ได้เข้าไปคุย ในส่วนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนข้อเท็จจริงอยู่วันนี้หลังจากผู้ปกครองใด้นัดคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เข้าพูดคุยเก็บข้อมูลจากเด็กนักเรียนซึ่งเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเสร็จแล้ว วันนี้เองก็จะให้ทางโรงเรียนเร่งสรุปข้อเท็จจริงเพื่อรายงาน สพฐ.ต่อไป



นางสาวสุภาวดี ขุมทอง รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 3







ตั้ง กก.สอบแล้ว! ครูพละสุรินทร์โหดสั่งลงโทษ นร.กระโดดตบ 1,000 ครั้ง บาดเจ็บหนักต้องนอนรักษา รพ.หลายวัน
ตั้ง กก.สอบแล้ว! ครูพละสุรินทร์โหดสั่งลงโทษ นร.กระโดดตบ 1,000 ครั้ง บาดเจ็บหนักต้องนอนรักษา รพ.หลายวัน
ตั้ง กก.สอบแล้ว! ครูพละสุรินทร์โหดสั่งลงโทษ นร.กระโดดตบ 1,000 ครั้ง บาดเจ็บหนักต้องนอนรักษา รพ.หลายวัน
ตั้ง กก.สอบแล้ว! ครูพละสุรินทร์โหดสั่งลงโทษ นร.กระโดดตบ 1,000 ครั้ง บาดเจ็บหนักต้องนอนรักษา รพ.หลายวัน
ตั้ง กก.สอบแล้ว! ครูพละสุรินทร์โหดสั่งลงโทษ นร.กระโดดตบ 1,000 ครั้ง บาดเจ็บหนักต้องนอนรักษา รพ.หลายวัน
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