ตั้ง กก.สอบแล้ว! ครูพละสุรินทร์โหดสั่งลงโทษ นร.กระโดดตบ 1,000 ครั้ง บาดเจ็บหนักต้องนอนรักษา รพ.หลายวัน

สุรินทร์- สพป.สรินทร์ เขต 3 ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว ครูพละโหดสั่งลงโทษนักเรียน ป.4 กระโดดตบ 1, 000 ครั้ง จนได้รับบาดเจ็บที่น่องอย่างรุนแรงต้องนอนรักษาตัวที่ รพ.หลายวัน ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย เร่งสรุปรายงาน สพฐ.
วันนี้ ( 9 มิ.ย.69) ผู้สื่อข่าวรายงาน กรณีผู้ปกครองนักเรียน อยู่บ้าน ม.8 ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ร้องเรียนกับสื่อมวลชนว่า เด็กชายณัฐ (นามสมมติ) เด็กนักเรียนชั้น ป.4 อายุ 9 ขวบ ซึ่งเป็นลูกชาย ถูกครูชาย สอนวิชาพละโรงเรียนประถมศึกษา แห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ลงโทษด้วยการให้กระโดดตบจำนวน 1,000 ครั้ง จนได้รับบาดเจ็บมีอาการปวดน่องอย่างรุนแรง และต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุรินทร์ นานหลายวัน
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปสอบถามเรื่องดังกล่าวที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก เขต 3 (สพป.สุรินทร์ เขต 3) อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ยืนยันไม่นิ่งนอนใจต่อกรณีครูลงโทษนักเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด พร้อมตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน โดยย้ำให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
นางสาวสุภาวดี ขุมทอง รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 3 เปิดเผยว่า เรื่องดังกล่าวทาง สพป.สรินทร์ เขต 3 ไม่ได้นิ่งนอนใจ ภายหลังได้รับทราบเหตุการณ์ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ได้สั่งการให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนและครอบครัว พร้อมพูดคุยกับผู้ปกครองและรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงร่วมกับทางโรงเรียนทันที
ทั้งนี้ โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว โดยจะรวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากต้องรอสอบถามข้อเท็จจริงจากนักเรียนที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งเพิ่งออกจากโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา
โดย วันนี้(9 มิ.ย.) ทาง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการพร้อมด้วยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อเก็บข้อมูลจากครอบครัวเพิ่มเติม โดยสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ได้กำชับสั่งการให้โรงเรียนเร่งรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการสอบสวนโดยเร็ว เพื่อรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามขั้นตอน
“เขตพื้นที่ได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ช่วยเหลือหรือเข้าข้างฝ่ายใด หากพบว่ามีการกระทำผิดก็ต้องดำเนินการตามข้อเท็จจริง พร้อมขอให้ผู้ปกครองและสังคมมั่นใจในกระบวนการตรวจสอบที่เป็นธรรม”
นอกจากนี้ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ยังได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานสหวิชาชีพ อาทิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ เพื่อร่วมดูแล เยียวยา และติดตามสภาพจิตใจของนักเรียนอย่างใกล้ชิด รวมถึงวางแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการดูแลนักเรียนภายหลังออกจากโรงพยาบาล เพื่อให้สามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
ส่วนทางครูคนดังกล่าวก็ได้เข้าไปคุย ในส่วนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนข้อเท็จจริงอยู่วันนี้หลังจากผู้ปกครองใด้นัดคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เข้าพูดคุยเก็บข้อมูลจากเด็กนักเรียนซึ่งเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเสร็จแล้ว วันนี้เองก็จะให้ทางโรงเรียนเร่งสรุปข้อเท็จจริงเพื่อรายงาน สพฐ.ต่อไป