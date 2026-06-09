เดือด หาเสียงเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา “ทีมพัทยา 2030” แจ้งความเอาผิดผู้แอบอ้างเป็นที่ปรึกษา

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เริ่มเดือด หาเสียงเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา “ทีมพัทยา 2030” แจ้งความเอาผิดผู้แอบอ้างเป็นที่ปรึกษายันไม่มีการแต่งตั้ง พร้อมดำเนินคดีผู้สร้างความเสียหายกล่าวหาดำเนินการหาเสียงไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ กกต.
วันนี้ (9 มิ.ย.69) นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกเมืองเมืองพัทยา หมายเลข 3 จากทีมพัทยา 2030 ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา เพื่อให้ดำเนินคดีกับบุคคลที่แอบอ้าเป็นที่ปรึกษาและคณะทำงานของทีมพัทยา 2030 ทั้งที่ทางทีมฯ ไม่เคยมีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในนามของทีมแต่อย่างใด
โดยการแจ้งความดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องจากที่มีบุคคลออกมาให้ข้อมูลกล่าวหา “ทีมพัทยา 2030” ว่าดำเนินการหาเสียงไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยใช้วิธีการโจมตีหรือใส่ร้ายฝ่ายตรงข้ามเพื่อสร้างความเกลียดชัง
ซึ่ง “ทีมพัทยา 2030” เห็นว่าการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและสร้างความเสียหายให้กับทีมฯ จึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษต่อไป
นอกจากนี้ ทีมพัทยา 2030 ยังฝากประชาสัมพันธ์มายังประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องว่า บุคคลใดก็ตามที่แอบอ้างตนเป็นที่ปรึกษา ผู้ช่วยหาเสียง หรือผู้ปฏิบัติงานในนามของทีม โดยไม่มีคำสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ หากมีการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือสร้างความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง ทางทีมจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายอย่างเด็ดขาด