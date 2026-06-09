เพชรบุรีจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร แก้ปัญหาครบวงจรถึงพื้นที่

เพชรบุรี - จังหวัดเพชรบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ อบต.กลัดหลวง อำเภอท่ายาง เปิดให้บริการด้านวิชาการและแก้ไขปัญหาการเกษตรแบบครบวงจร พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเกษตรกรและชุมชนต้นแบบ สร้างขวัญกำลังใจในการพัฒนาอาชีพและยกระดับภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน
วันนี้ ( 9 มิ.ย.) จังหวัดเพชรบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปี 2569 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างครบวงจร โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการการทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม
ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ภายในพิธี ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นมีพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลเชิดชูเกียรติ และปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรและชุมชนต้นแบบประจำปี 2569 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัด
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ ได้เยี่ยมชมการให้บริการของคลินิกเกษตรด้านต่าง ๆ ที่มาให้บริการแก่เกษตรกร อาทิ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ และคลินิกประมง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ปัญหา และให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรอย่างตรงจุด พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นแก่เกษตรกรโดยตรง
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่อำเภอท่ายางเป็นอย่างมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักตลอดทั้งงาน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการนำบริการภาครัฐลงสู่พื้นที่ ช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ เทคโนโลยี และการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางอาชีพของเกษตรกรในระยะยาว