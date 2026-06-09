รวบทันควัน! หนุ่มคลั่งยาบ้า 8 เม็ด ขี่ จยย.ตระเวนปาหิน-กระถางใส่รถกลางหัวหิน กระจกแตกเสียหายเกือบ 10 คัน

ประจวบคีรีขันธ์ - ตำรวจหัวหินตามรวบตัวหนุ่มวัย 31 ปี หลังก่อเหตุตระเวนขี่รถจักรยานยนต์ใช้ก้อนหินและกระถางต้นไม้ปาใส่รถยนต์ที่จอดริมถนนและภายในซอยหลายจุดส่งผลให้รถเสียหายเกือบ 10 คัน สารภาพก่อนก่อเหตุเสพยาบ้าไป จนเกิดอาการหูแว่วและเครียดสะสม
วันนี้ ( 9 มิ.ย.) เกิดเหตุสร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังมีชายรูปร่างผอมสูง ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้า คลิก สีน้ำเงิน ตระเวนใช้ก้อนหิน กระถางต้นไม้ และสิ่งของที่หาได้ตามข้างทาง ขว้างปาใส่รถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนเพชรเกษมและภายในซอยต่าง ๆ ตั้งแต่ซอยหัวหิน 17 ถึงซอยหัวหิน 45 ส่งผลให้รถยนต์ได้รับความเสียหายหลายคัน กระจกแตกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง บางคันมีก้อนหินทะลุเข้าไปภายในห้องโดยสาร
เหตุการณ์ดังกล่าวถูกบันทึกภาพไว้ได้จากกล้องวงจรปิดและผู้ใช้รถใช้ถนน ก่อนที่ภาพและข้อมูลผู้ก่อเหตุจะถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยประชาชนต่างช่วยกันแชร์ข้อมูลและแจ้งเตือนให้เฝ้าระวัง พร้อมขอความร่วมมือหากพบผู้ต้องสงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที
จากการตรวจสอบพบว่ารถยนต์ที่ได้รับความเสียหายประกอบด้วยรถตู้และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลหลายยี่ห้อ อาทิ โตโยต้า อัลพาร์ด ฮอนด้า แอคคอร์ด โตโยต้า อัลติส เลกซัส และมาสด้า โดยมีผู้เสียหายเดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.หัวหิน แล้วอย่างน้อย 8 ราย
ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หัวหิน ได้เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีของคนร้าย กระทั่งพบว่าหลังก่อเหตุผู้ต้องหาได้ถอดเสื้อคลุมสีฟ้าหรือสีเงินทิ้งไว้บริเวณตรงข้ามแยกไฟแดงอู่ชนะ เหลือเพียงเสื้อสีดำและขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ต่อมา พ.ต.อ.กัมปนาถ ณ วิชัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหัวหิน เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามตัวผู้ก่อเหตุอย่างเร่งด่วน จนสามารถจับกุมตัวนาย อ. อายุ 31 ปี ได้ที่บ้านพักภายในซอยห้วยมงคล 2 พร้อมตรวจพบยาบ้าจำนวน 2 เม็ดซุกซ่อนอยู่ในตัว จึงควบคุมตัวมาสอบสวนดำเนินคดี
จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ก่อนเกิดเหตุได้เสพยาบ้าไปจำนวน 8 เม็ด ประกอบกับมีความเครียดสะสมและอาการทางระบบประสาท ทำให้เกิดอาการหูแว่ว จึงขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านและก่อเหตุใช้ก้อนหินรวมถึงกระถางต้นไม้ทุ่มใส่รถยนต์ที่จอดอยู่ตามจุดต่าง ๆ ก่อนจะกลับไปพักผ่อนที่บ้านตามปกติ
ทั้งนี้ มีรายงานเพิ่มเติมว่า ผู้ต้องหารายดังกล่าวเคยมีพฤติกรรมก่อเหตุในลักษณะใกล้เคียงกันมาแล้วหลายครั้ง แต่เป็นเหตุเล็กน้อย โดยมารดาเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นการก่อเหตุที่สร้างความเสียหายในวงกว้างและมีผู้เสียหายจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองหัวหิน
พ.ต.อ.กัมปนาถ ยืนยันว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้แล้ว และจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด พร้อมเปิดรับแจ้งความเพิ่มเติมจากผู้เสียหายตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป