เจออีกแล้ว เต่าทะเลตายจากการกินขยะพลาสติกจนอุดตันระบบทางเดินอาหาร

ศูนย์ข่าวศรีราชา- เจออีกแล้ว เต่าทะเลขนาดใหญ่ถูกคลื่นซัดเกยชายหาดสมประสงค์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี สภาพขึ้นอืด กระดองเริ่มร่อน คาดกินขยะพลาสติกจนอุดตันระบบทางเดินอาหาร
วันนี้ ( 9 มิ.ย.) พล.ร.ต.เอตม์ ยุวนางกูร ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) ได้รับรายงานจาก น.อ.ขวัญเมือง คเรศตรี ผู้อํานวยการ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ ว่าพบซากเต่าทะเลถูกคลื่นซัดเกยชายหาดสมประสงค์ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จึงส่งทีมสัตวแพทย์ และกําลังพลทหารเรือ เข้าตรวจสอบ
โดยพบ จ.ท.วงศกร โนนน้อย อายุ 22 ปี สังกัด กรมสรรพวุธทหารเรือ ซึ่งเล่าว่าขณะกำลังเดินออกกำลังกายอยู่บริเวณชายหาด ได้พบเต่าตนุ ไม่ทราบเพศ อายุประมาณ 2 ปี ขนาดลำตัวกว้าง 48 ซม. ยาว 53 ซม. สภาพขึ้นอืดถูกคลื่นซัดเกยชายหาด เปลือกกระดองบางส่วนเริ่มหลุดร่อน ภายนอกไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทําร้าย
จึงเคลื่อนย้ายซากเต่ามายัง โรงพยาบาลเต่า ศูนย์อนุรักษ์อันเต่าทะเลกองทัพเรือ เพื่อให้ทีมสัตวแพทย์ทําการผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตาย เบื้องต้น สันนิษฐานน่าจะเกิดจากการกินขยะพลาสติกเข้าไป จนทําให้อุดตันระบบทางเดินอาหาร
น.อ.ขวัญเมือง คเรศตรี เผยว่า ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ มีภาระกิจหน้าที่ที่สําคัญ ในการช่วยเหลือชีวิตเต่าทะเล และสัตว์ทะเลหายาก รวมถึงสัตว์น้ำจืดบางชนิด ที่ได้รับบาดเจ็บ การรักษาโดยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สัตวว์หายจากอาการเจ็บป่วย สามารถกลับไปดำรงชีวิตตามธรรมชาติดังเดิม
และในปีงบประมาณ 2569 ชุดเคลื่อนที่เร็วให้ความช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากแล้วกว่า 20 ครั้ง ปัจจุบันพบการเสียชีวิตของเต่าทะเลจํานวนมาก จึงขอให้ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์เต่าทะเล ให้คงอยู่คู่กับท้องทะเลไทยตลอดไป