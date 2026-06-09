นอภ.รอสอบ-ไล่ออก ผช.ผญบ.ขับกระบะชนเก๋งข้างทางลำปางกระแทกร่างแม่ลูกกระเด็น “น้องเติมฝัน”ดับ-แม่สาหัส

ลำปาง – เผย “น้องเติมฝัน”หนูน้อยวัย 2 ขวบ เหยื่อเหตุสลด..กระบะผช.ผญบ.ชนเก๋งจอดข้างทางลำปางจนพุ่งกระแทกร่างลอยกระเด็นพร้อมแม่ที่เดินจูงมืออยู่ จนเสียชีวิตจากเลือดไหลภายใน-แม่สาหัส นอภ.เมืองลำปาง ยันคนขับกระบะยังเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจริง-เตรียมตั้งกรรมการสอบถึงขั้นไล่ออก ย้ำใครที่จะพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือช่วยเหลือให้หยุด
ความคืบหน้า กรณีนายเดช ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านขับกระบะพุ่งชนรถเก๋งที่จอดข้างทางลำปาง–งาว ขาขึ้น ช่วงกิโลเมตรที่ 717 บ้านปงวัง ตำบลพิชัย อ.เมืองลำปาง ก่อนที่รถเก๋งจะไถลตามแรงอัดไปชน 3 พ่อแม่ลูกที่กำลังจูงมือกันเดินอยู่ข้างทางเพื่อกลับรถที่จอดไว้ที่ร้านซ่อมไฟใกล้กับร้านกาแฟ ร่างแม่และลูกชายลอยขึ้นฟ้าตกไปไกลถึง 15 เมตร
ซึ่งทำให้คุณเมย์ (แม่) ขาหัก 2 ท่อน ยังรักษาตัวอยู่ รพ. แพทย์เตรียมผ่าตัดอีก 2 ครั้ง ขณะที่น้องเติมฝัน ลูกชาย วัย 2 ขวบ ที่แม่เดินจูงมือมานั้น ได้เสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา 02.25 น. ที่ผ่านมา(9 มิ.ย.) เนื่องจากถูกแรงกระแทกอย่างรุนแรง-เลือดออกภายในไม่หยุด ส่วนพ่อรอดหวุดหวิด แต่ด้วยรีบวิ่งไปช่วยลูกคุณพ่อหกล้มจนเข่าแตก
เช้าวันนี้ (9 มิ.ย.)นายเดช ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.เมืองลำปาง พูดเพียงสั้นๆว่าเสียใจ ไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าเด็ก แต่ตนเองมีโรคประจำตัวและวูบ พร้อมปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้ดื่มและขอรับผิดชอบในเรื่องที่เกิดขึ้น
ขณะที่ นายเอี่ยว (นายจ้าง) ได้พาคุณอาของน้องเติมฝัน เข้าพบ พ.ต.ท.วิเชียร ใจสันกลาง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลำปาง เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายเดช และเบื้องต้นพนักงานสอบสวน ได้แจ้งข้อหานายเดชขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ทรัพย์สินเสียหาย ส่วนเรื่องเมาขับยังรอผลตรวจเลือดนั้น
บ่ายวันนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง ได้เข้าตรวจสอบรถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุอย่างละเอียด เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ประกอบสำนวนคดี เบื้องต้น พบว่ารถกระบะอีซูซุ สีดำ ซึ่งมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวัย 57 ปี เป็นผู้ขับขี่ในวันเกิดเหตุ พ.ร.บ.รถยนต์ขาดอายุ โดยเจ้าหน้าที่ได้บันทึกรายละเอียดไว้เป็นหลักฐาน และ จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไป
ขณะที่นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง ออกมายืนยันว่าตรวจสอบแล้วนายเดช ยังคงมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอเมืองลำปางจริง ทางอำเภอพร้อมดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา และกำลังรวบรวมข้อมูลพยานทั้งหมด และรอผลการตรวจแอลกอฮอล์จาก รพ. และจะได้เรียกตัวมาสอบปากคำ
พร้อมยืนยันว่าความเป็นสถาบันนักปกครองต้องทำหน้าที่เป็นตัวอย่างที่ดี ในฐานะอำเภอเมืองเป็นผู้บังคับบัญชา ผู้ก่อเหตุเป็นพนักงานฝ่ายปกครองในการดูแลของอำเภอเมืองลำปาง ขอแจ้งไปยังผู้ที่พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ก่อเหตุ อยากขอเตือนว่าการช่วยเหลือในด้านคดี ใดๆ ขอให้เป็นไปตามกฎหมายและพยานหลักฐานที่ปรากฏตามสื่อและของเจ้าหน้าที่ที่รวบรวมไว้ได้ อย่าพยายามไปสร้างความบิดเบือน โดยอำเภอเมืองจะทำหน้าที่ให้เป็นกลางและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่เข้าข้างใครเด็ดขาด
จากนั้นนายอำเภอเมืองลำปางได้เดินทางไปเยี่ยมคุณเมย์ (แม่) ที่ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่ รพ. พร้อมมอบเงินช่วยเหลือส่วนตัว และเน้นย้ำผู้ก่อเหตุให้ช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียหายให้ดีที่สุดอย่าพยายามหลบหลีก หรือบ่าบเบี่ยงใดๆ ก่อนที่จะกำชับให้ทาง คปภ.เข้ามาช่วยดูแลค่าตอบแทนกรณีที่ พ.ร.บ.รถหมดอายุ และเยียวยาผู้เสียหายให้ดีที่สุดและเร่งเคลียร์เอกสารค่าใช้จ่ายเพื่อพ่อและญาติจะได้ร่างของน้องออกจาก รพ.และนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดได้ภายในเย็นวันนี้