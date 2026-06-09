(คลิป)สุดเหิม! คนร้ายขับกระบะขนจีนเทา หนี ตร.ย้อนศรชน จยย.ไรเดอร์หนุ่มดับคาที่ จนท.ยิงสกัดหมดแม็กถึงเอาอยู่

ตาก - แตกตื่นกันทั้งแม่สอด..คนร้ายขับกระบะขนจีนเทา เจอรถสายตรวจจอดไฟแดงใกล้เคียง รีบบึ่งย้อนศรหนี จนชนมอไซค์ไรเดอร์หนุ่มดับคาที่ จนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเปิดปฏิบัติการไล่ล่ากลางเมืองยิงหมดแม็กซ์ 8 นัด สกัดรถคนร้ายอยู่หมัด ก่อนเข้าจับกุมทั้งไทยทั้งจีนยกล็อต
วันนี้(9 มิ.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่สอด อ.แม่สอด จังหวัดตาก ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายขับรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุ ดีแมกซี สีบรอนซ์เทา ทะเบียน บธ.5993 ตาก หนีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ย้อนศรชนกับรถจักรยานยนต์ของไรเดอร์รับส่งสินค้า จนทำให้มีผู้เสียชีวิต
เหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นหลังรถยนต์ของคนร้ายคันดังกล่าว ขับมาจอดรอสัญญาณไฟอยู่ตรงสี่แยกไฟแดง ถนนสายเอเชีย12 ไปทางตลาดริมเมย ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด แล้วเจอกันกับรถของตำรวจสภ.แม่สอด จึงรีบกลับรถยนต์ย้อนศรเพื่อหลบหนีจนไปชนเข้ากับคนขับรถจักรยานยนต์ไรเดอร์ เสียชีวิตคาที่ ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือ ว่าที่ร้อยตรีณุ อายุ 35 ปี
จากนั้นรถยนต์คนร้ายได้ขับกลับมุ่งหน้าไปทาง อ.แม่สอด ระหว่างทางได้ปล่อยชายชาวจีนเทา และเข้าเมืองผิดกฎหมายทิ้งลงตามจุดต่างๆ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ประสานรถยนต์สายตรวจของ ตำรวจ สภ.แม่สอด ขับไล่ล่า และสกัดรถยนต์กระบะของคนร้ายที่ก่อเหตุดังกล่าว จนติดตามไปจนถึงสามแยกไฟแดงหน้าสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตัดสินใจยิงยางสกัดรถยนต์กระบะคนร้าย เป็นจำนวนประมาณ 8 นัด กระสุนเจาะยางรถยนต์ด้านขวาฝั่งคนขับยางหน้ายางหลังแตก บริเวณฝากระโปรงรถยนต์คนร้าย มีรูกระสุนกว่า 8 นัด
จนรถยนต์คนร้ายมาจนมุมเสียหลักลงข้างทางตรงบริเวณด้านหน้าสำนักงานประกันชีวิตแห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวคนร้ายได้ชื่อนายชัย อายุ 31 ปี พร้อมกับชายชาวจีนที่อยู่หลังกระบะอีก 1 คน ส่วนชายชาวจีนที่ถูกทิ้งระหว่างทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สอด ได้ติดตามจับกุมตัวมาได้อีก 3 คนทราบชื่อในเวลาต่อมาคือ นายจองจื่อพัง อายุ 40 ปี นายหลีเซ่งเหล่ง ไม่มีนามสกุล อายุ 28 ปี สัญชาติ และนายหลุยเฉ่อ ไม่มีนามสกุล อายุ 36 ปี
พ.ต.อ.รัง ดาวดึงษ์ ผกก.สภ.แม่สอด กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจได้ออกตรวจตามปกติ และไปพบรถยนต์คันดังกล่าว มีผู้โดยสารพิรุธน่าสงสัยเป็นบุคคลสัญชาติจีน จึงจะเข้าไปตรวจสอบ แต่รถยนต์กระบะได้พยายามหลบหนี และย้อนศรไปชนกับคนขับรถจักรยานยนต์จนมีผู้เสียชีวิต
ล่าสุดพ.ต.อ.รัง ได้สั่งดำเนินคดีชาวจีนทั้งหมดเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และนายชัยผู้ต้องหาในข้อหาทำการขับรถยนต์หลบหนีตำรวจ และชนผู้อื่นเป็นเหตุให้เสียชีวิต รวมทั้งข้อหานาพาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองตามกฎหมายต่อไป