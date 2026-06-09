แก๊งยาบ้าเหิม!ยิงปะทะตำรวจรัตนวาปีหนองคายรถพรุน จับได้1ราย

หนองคาย-ตำรวจรัตนวาปี หนองคาย ไล่จับแก๊งค้ายาบ้า จอดรถริมถนน ตำรวจลงรถหนึ่งนายเดินสำรวจหน้างาน คนร้ายไหวตัวยิงปืนใส่รถ ตำรวจนั่งในรถสามนายหลบชุลมุนรถพรุน ตำรวจยิงสวนจนรถคนร้ายไปต่อไม่ได้ ทิ้งรถพร้อมยาบ้า 4,000 เม็ด หลบหนี ตามจับเพื่อนร่วมแก๊งได้แล้ว 1 ราย เร่งล่าที่เหลือ
เมื่อเวลาประมาณ 05.00 น. วันนี้ (9 มิ.ย.) พ.ต.ท.ศิริพงษ์ พหลชัยชูพงศ์ สารวัตรใหญ่ สภ.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ได้รับการประสานจากชุดสืบสวน สภ.รัตนวาปี มีการปะทะเครือข่ายยาเสพติด คนร้ายยิงใส่รถตำรวจ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ บริเวณถนนทางหลวงชนบท บ้านเซิม-โพนพิสัย ใกล้ร้านรับซื้อของเก่า บ้านเสริมทุ่ง ต.เซิม จึงไปตรวจสอบ พบเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.รัตนวาปี ยืนรออยู่ที่จุดเกิดเหตุ พร้อมรถยนต์ 2 คัน คันแรก รถยนต์เก๋งฮอนด้าซีวิค สีเงิน ทะเบียน กข 6993 หนองคาย ซึ่งเป็นรถของ ด.ต.สุรพงษ์ รงค์โสภณ ผบ.หมู่ ป. สภ.รัตนวาปี ถูกยิงกระจกด้านหน้า และด้านข้างขวาฝั่งคนขับ ประมาณ 15 นัด
ใกล้กันพบรถยนต์เก๋ง นิสสัน โน้ต สีเงิน ทะเบียน 6กณ4660 กรุงเทพมหานคร ถูกยิงด้านหน้าและด้านข้างประตูคนขับ รถขับเคลื่อนไม่ได้ ตรวจสอบยังพบยาบ้าวางอยู่ริมถนน และอยู่ในรถเก๋งนิสสัน รวม 4,000 เม็ด จึงนำมาไว้ที่ สภ.เซิม
ต่อมาเวลา 11.00 น. พ.ต.อ.สุรกิจ ค้วนเครือ รองผบก.ภ.จว.หนองคาย ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและประชุมหารือทีมสืบสวน ทั้งทีมสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย, สภ.เซิม และ สภ.รัตนวาปี พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งคดีนี้ตำรวจชุดสืบสวน สภ.รัตนวาปี ได้ทำการล่อซื้อยาบ้าจากเครือข่ายยาบ้าในพื้นที่ นัดส่งมอบกันที่บ้านน้ำเป อ.รัตนวาปี แต่แก๊งยาบ้าขอเปลี่ยนสถานที่ส่งมอบยาบ้าเป็นบริเวณถนนระหว่างบ้านเซิม-โพนพิสัย ช่วงบ้านเสริมทุ่ง ระหว่างการส่งมอบยาเสพติด เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้รถเก๋งของ ด.ต.สุรพงษ์ นั่งมาในรถ 4 นาย
เมื่อถึงจุดนัดหมาย ตำรวจหนึ่งนายลงรถไปตรวจสอบยาบ้าที่จุดส่งมอบ ตำรวจที่นั่งอยู่ในรถ เห็นบุคคลที่เดินลงรถมามีอาวุธปืน จึงให้สัญญาณตำรวจเดินกลับมา ขณะเดียวกันคนร้ายได้ชักปืนยิงใส่รถตำรวจเพื่อเปิดทางหลบหนี ตำรวจที่อยู่ในรถพากันหมอบและยิงสวนออกจากตัวรถ กระสุนปืนยิงถูกรถคนร้ายขับต่อไม่ได้ จึงได้วิ่งหลบหนีไป เวลาต่อมา ตำรวจได้ขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการนี้เป็นชาย 1 ราย พร้อมของกลางยาบ้าอีกจำนวนหนึ่ง จึงควบคุมตัวมาสอบสวนที่ สภ.เซิม
ภายหลัง พ.ต.อ.สุรกิจ กล่าวว่า คดีนี้คนร้ายเหิมเกริม ยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่นับสิบนัดตำแหน่งบริเวณหน้ารถข้างคนขับนั่นหมายถึงหมายเอาชีวิตตำรวจได้ คดีนี้ฝากไปถึงผู้ก่อเหตุว่าตำรวจหนองคาย ตำรวจภูธรภาค4 จะตามล่าจับกุมตัวมาให้ได้ ถ้าหลบหนีไปที่ไหนทั้งในไทย หรือไปต่างประเทศ จะตามจับให้ได้ กระทำต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขนาดนี้กับประชาชนจะขนาดไหน ตำรวจจะทำงานไม่ลดราวาศอก ถ้าใครที่คิดกลับตัวกลับใจมามอบตัว หรือยังคิดจะต่อสู้ก็จะใช้สิทธิตามกฎหมายในการป้องกันตัว.