สระบุรีผนึกกำลัง 113 หน่วยงาน ลงนาม MOU ขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ยกระดับการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงผ่านกองทุน LTC

สระบุรี - จังหวัดสระบุรีจับมือ 113 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง มุ่งยกระดับการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีภาวะพึ่งพิงให้เข้าถึงบริการสุขภาพและสวัสดิการอย่างทั่วถึง ผ่านกลไกกองทุนระบบการดูแลระยะยาว (LTC) ของ สปสช.
วันนี้ ( 9 มิ.ย.) นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางและการดำเนินงานกองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC) โดยมีนายธีระรัตน์ วงษ์จักร ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายแพทย์สมชาติ สุจริตรังษี ผู้อำนวยการเขต สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
สำหรับการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มีหน่วยงานเข้าร่วมจำนวน 113 แห่ง ประกอบด้วยส่วนราชการ 5 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 109 แห่ง ครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดสระบุรี โดยมีหน่วยงานสำคัญร่วมลงนาม อาทิ จังหวัดสระบุรี สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รวมถึงเทศบาลเมืองต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนกองทุน LTC เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและสวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ทั้งนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แต่ละอำเภอร่วมลงนามในระดับพื้นที่เพิ่มเติมอีกจำนวน 104 แห่ง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดูแลกลุ่มเปราะบางให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละชุมชน
การลงนามความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของจังหวัดสระบุรีในการบูรณาการการทำงานด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม รองรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนกลุ่มเปราะบาง ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน