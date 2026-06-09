มข.โชว์พลังงานสะอาด เปิดตัวนวัตกรรมแบตเตอรี–อินเวอร์เตอร์ โซลาร์เซลล์ฝีมือคนไทย แบรนด์ KKUVOLT

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ม.ขอนแก่นเดินหน้าสู่พลังงานสะอาดของประเทศ จัดงานแสดงและจำหน่ายระบบแบตเตอรี โซลาร์เซลล์ และอินเวอร์เตอร์ พร้อมร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยี ระบบกักเก็บพลังงานครบวงจร ภายใต้แบรนด์ KKUVOLT เพิ่มโอกาสประชาชนและภาคธุรกิจเข้าถึงพลังงานสะอาดที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย และคุ้มค่าลงทุน
วันนี้ (9 มิ.ย.) ที่อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “แสดงและจำหน่ายแบตเตอรี่ พร้อมระบบโซลาร์เซลล์และอินเวอร์เตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดยมีรศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของประเทศ ผ่านการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานที่พัฒนาโดยคนไทย เปิดโอกาสให้ประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้สนใจ เข้าถึงเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล พร้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Solar + BESS ซึ่งกำลังมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความมั่นคงทางพลังงาน ลดภาระค่าใช้จ่าย และสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน
ภายในงานมีการประกาศความพร้อมของระบบพลังงานสะอาดที่บูรณาการการทำงานระหว่างระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) อินเวอร์เตอร์ และระบบบริหาร จัดการพลังงานอัจฉริยะ (Energy Management System: EMS) ให้สามารถทำงานร่วมกันเป็นระบบเดียว เพื่อรองรับการใช้งานจริงทั้งในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจของประเทศไทย
ความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันระหว่างโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ (kkUVolts) บริษัท เอสโก้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (ESSCO) และบริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด (PICO) เพื่อสร้างระบบนิเวศด้านพลังงานที่เชื่อมโยงตั้งแต่การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ การติดตั้งระบบ ไปจนถึงการให้บริการหลังการขายอย่างครบวงจร โดยมีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และคุ้มค่าต่อการลงทุน
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายด้านความมั่นคงทางพลังงาน ทั้งจากต้นทุนพลังงานที่ผันผวนและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมุ่งนำองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมออกจากห้องปฏิบัติการสู่การใช้งานจริง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีพลังงานสะอาดได้อย่างเป็นรูปธรรม
ผ่านผลิตภัณฑ์ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS) ภายใต้แบรนด์ KKUVOLT ที่ได้รับการพัฒนาโดยคนไทย มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูง ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการร่วมสร้างอนาคตพลังงานที่มั่นคง ยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ของประเทศ
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงาน คือการนำเสนอความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่และระบบกักเก็บพลังงานที่พัฒนาโดยโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตแบตเตอรี่ทั้งชนิดลิเทียมไอออน (Lithium-ion Batteries) และโซเดียมไอออน (Sodium-ion Batteries) ครอบคลุมการใช้งานตั้งแต่ขนาด 5 kWh ถึง 500 kWh รองรับการใช้งานในระดับสากล
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ใช้งานจริง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อมั่นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับส่วนลดพิเศษสำหรับระบบ BESS พร้อมบริการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ติดตั้งระบบ Solar + BESS และสถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้งานจริงและขยายการเข้าถึงพลังงานสะอาดในวงกว้าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเชื่อมั่นว่า การสร้างระบบพลังงานสะอาดที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จริง จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชน และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนในอนาคต