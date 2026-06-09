(คลิป)ผช.ผญบ.อ้างโรคประจำตัว-วูบ-ไม่ได้ดื่ม กระบะชนเก๋งจอดข้างทางลำปางพุ่งกระแทกร่างเด็ก 2 ขวบเสียชีวิต-แม่สาหัส

ลำปาง - ญาติ “น้องเติมฝัน” หนูน้อยวัย 2 ขวบเหยื่ออุบัติเหตุสลด เข้าพบพนักงานสอบสวนแจ้งความดำเนินคดีผู้ช่วย ผญบ.ขับกระบะชนเก๋งจอดข้างทางพุ่งกระแทกร่างสองแม่ลูกกระเด็น แม่ขาหัก-ลูกเสียชีวิต เจ้าตัวอ้างวูบกะทันหัน-ไม่ได้ดื่ม เสียใจ บอกไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าน้อง พร้อมรับผิดชอบ ขณะที่ตำรวจรอผลตรวจเลือดวันนี้
ความคืบหน้าอุบัติเหตุสลดบ่ายวันที่ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมา กรณีรถกระบะพุ่งชนรถเก๋งที่จอดข้างถนนสายลำปาง-งาว ขาขึ้น ช่วงกิโลเมตรที่ 717 บ้านปงวัง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง ก่อนที่รถเก๋งจะไถลตามแรงอัดไปชนสามพ่อแม่ลูกที่กำลังจูงมือกันเดินอยู่ข้างทางเพื่อกลับไปขึ้นรถที่จอดไว้ที่ร้านซ่อมไฟใกล้กับร้านกาแฟ
จนร่างแม่และลูกชายลอยขึ้นฟ้าตกไกลถึง 15 เมตร จนคุณเมย์ (แม่) ขาหักสองท่อน ยังรักษาตัวอยู่ รพ. แพทย์เตรียมผ่าตัดอีก 2 ครั้ง ขณะที่น้องเติมฝัน ลูกชายวัย 2 ขวบ ที่แม่เดินจูงมือมานั้น ได้เสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา 02.25 น.ที่ผ่านมา ขณะที่คุณพ่อรอดหวุดหวิด แต่ด้วยรีบวิ่งไปช่วยลูกคุณพ่อหกล้มจนเข่าแตก
ล่าสุดสายวันนี้ (9 มิ.ย.) นายเดช ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คนขับรถกระบะคันต้นเหตุ ได้เดินทางไปที่ สภ. เมืองลำปาง โดยพูดเพียงสั้นๆ ว่าเสียใจ ไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าเด็ก ตัวเองมีโรคประจำตัว เกิดวูบ พร้อมปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้ดื่มและขอรับผิดชอบในเรื่องที่เกิดขึ้น
ขณะที่นายเอี่ยว (นายจ้าง) ได้พาคุณอาของน้องเติมฝัน เข้าพบ พ.ต.ท.วิเชียร ใจสันกลาง สารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองลำปาง เพื่อแจ้งความดำเนินคดีต่นายเดช โดยมี พ.ต.อ.คมสันต์ บำรุงยศ ผกก.สภ.เมืองลำปาง ได้มาดูแลและอำนวยความสะดวก ให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
นายเอี่ยว (เสื้อดำ) นายจ้างของแม่และพ่อของน้องเติมฝัน เปิดเผยว่า อยากให้ตำรวจดำเนินคดีตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์ ที่ยังต้องรอผลตรวจเลือดของทาง รพ. เพราะเมื่อวานนี้ (8 มิ.ย.) ในที่เกิดเหตุนายเดชไม่ยอมตรวจวัดแอลกอฮอล์
ด้าน พ.ต.ท.วิเชียร ใจสันกลาง สารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองลำปาง บอกเพียงว่าขณะนี้ได้แจ้งข้อหาในเรื่องการขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ทรัพย์สินเสียหาย ส่วนเรื่องเมาขับรอผลตรวจเลือด แต่รับรองว่าตำรวจจะดำเนินคดีแบบตรงไปตรงมา
นายสานิต เจ้าของรถเก๋งคันที่จอดหน้าร้านกาแฟ และถูกรถของนายเดชพุ่งชนจนพังยับเยิน เล่าด้วยความสะเทือนใจว่า เมื่อวานตนเองจอดรถไว้หน้าร้านและเดินลงจากรถไปดูลวดตาข่ายในร้านเพียง 5 นาที และยังเดินสวนกับสามแม่ลูกได้เดี๋ยวเดียว หลังเกิดเหตุตนเองรีบวิ่งไปดู รวมถึงเจ้าของร้านลวดตาข่ายวิ่งออกไปดูถึงกับเป็นลม ภรรยาของตนเองรีบช่วยพยุงกลับมาที่ร้าน
ส่วนตนเองได้เห็นภาพแม่ของน้อง หลังได้สติพยายามเรียกหาลูก ซึ่งกู้ภัยและคนอื่นก็พยายามไม่ให้แม่เห็นสภาพลูกเพราะเด็กอยู่ใต้ล้อรถและกู้ภัยพยายามช่วยชีวิต เป็นภาพที่สะเทือนใจมากพูดไม่ออกเลย