ญาติเตรียมสถานที่รับร่าง "อาจารย์หมอต้น" ถูกนักท่องเที่ยวขี่ จยย.ชนเสียชีวิต

อุบลราชธานี-ญาตินำศพ รศ.นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ แพทย์เฉพาะทางโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ซึ่งถูกนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษขี่จักรยานยนต์ชนบาดเจ็บสาหัส ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา มาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดจังหวัดอุบลฯ
ผู้สื่อข่าวจังหวัดอุบลราชธานี รายงานบรรยากาศจากศาลาบุญ วัดก้านเหลือง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลร่างของ "อาจารย์หมอต้น" รศ.นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ แพทย์เฉพาะทางโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ศูนย์สุขภาพปอด หลังประสบอุบัติเหตุถูกนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษขี่จักรยานยนต์ชนบาดเจ็บสาหัสและถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
โดยบรรยากาศภายในวัดเป็นไปด้วยความโศกเศร้า มีญาติบางส่วนเดินทางกลับมาถึงล่วงหน้า เพื่อร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ นำโลงเย็นสีขาวมาตั้งและตกแต่งด้วยผ้าม่านโทนสีขาวรอบบริเวณ เพื่อรอรับร่างกลับสู่จังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งนี้ หลังจากทางโรงพยาบาลรามาธิบดีได้จัดพิธีรดน้ำศพอาจารย์หมอต้นเป็นกรณีพิเศษไปเมื่อวานนี้ 8 มิถุนายน ขบวนเคลื่อนร่างได้เริ่มออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ช่วงเวลา 05:00 น. ของวันนี้ โดยทางญาติระบุว่า ร่างของอาจารย์หมอต้น จะเดินทางมาถึงศาลาบุญ วัดก้านเหลือง ในเวลาประมาณ 15:00 น. วันนี้
และจะเริ่มเปิดพิธีสวดพระอภิธรรมศพตั้งแต่คืนนี้ไปจนถึงวันที่ 11 มิถุนายน ก่อนจะมีกำหนดการฌาปนกิจศพในวันที่ 12 มิถุนายน เวลา 16:00 น. ในเบื้องต้น ท่ามกลางความอาลัยของครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดที่มารอรับร่างในพื้นที่