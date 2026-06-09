ไอเดียเจ๋ง! จากรถเก่าสู่ร้านกาแฟสุดชิก! “โกปี๊ Coffee & Bakery” คาเฟ่เคลื่อนที่สร้างรายได้งาม

อ่างทอง – สาววัย 20 ปี ไอเดียเก๋ นำรถกระบะเก่าของพ่อดัดแปลงเป็นร้านกาแฟเคลื่อนที่ “โกปี๊ Coffee & Bakery” สร้างจุดขายไม่เหมือนใคร ลดต้นทุนค่าเช่าสถานที่ พร้อมเสิร์ฟกาแฟสูตรโบราณและเบเกอรี่โฮมเมด ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี
วันนี้( 9 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง พบร้านกาแฟเคลื่อนที่ “โกปี๊ Coffee & Bakery” ซึ่งดัดแปลงจากรถยนต์กระบะดัสสันคันเก่าของครอบครัว กลายเป็นร้านกาแฟสไตล์เรโทรสะดุดตา สร้างสีสันและดึงดูดลูกค้าให้แวะเวียนมาอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง
น.ส.พิมพ์พิศา โพธิ์กิ่ง หรือ “น้องโฟล์ค” อายุ 20 ปี เจ้าของร้าน เล่าว่า เกิดแนวคิดนำรถยนต์เก่าของคุณพ่อมาดัดแปลงเป็นร้านกาแฟเคลื่อนที่ เพื่อสร้างเอกลักษณ์และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานที่ โดยใช้งบประมาณในการปรับแต่งรถประมาณหนึ่งหมื่นบาท ก่อนนำมาเปิดให้บริการลูกค้าในรูปแบบคาเฟ่เคลื่อนที่
สำหรับกาแฟของทางร้านเป็นสูตรเฉพาะที่ได้รับการถ่ายทอดจากคุณพ่อ ก่อนนำมาปรับปรุงเป็นสูตรของตนเอง โดยคัดเลือกเมล็ดกาแฟคุณภาพ คั่วและบดเองทุกขั้นตอน เน้นความสดใหม่ ไม่เก็บกาแฟคั่วหรือบดไว้นานหลายวัน ทำให้กาแฟมีกลิ่นหอมและรสชาติเข้มข้นเป็นเอกลักษณ์ จนได้รับคำชื่นชมจากลูกค้าที่มาอุดหนุน
นอกจากนี้ ทางร้านยังมีเครื่องดื่มหลากหลายเมนู ทั้งกาแฟ ชาเย็น ชาเขียว โกโก้ นมชมพู จำหน่ายในราคาแก้วละ 45 บาท ส่วนชามะนาวราคา 40 บาท พร้อมขนมโฮมเมดฝีมือคุณแม่ จำหน่ายชิ้นละ 20 บาท หรือแบบกล่องราคา 35 บาท และโปรโมชั่น 3 กล่อง 100 บาท
ปัจจุบัน “โกปี๊ Coffee & Bakery” เปิดให้บริการทุกวัน บริเวณหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง และรับจัดอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับงานประชุม งานสัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี พร้อมเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างสร้างสรรค์