อนุโมทนา! “อดีตแม่ทัพกุ้ง” อุปสมบทเรียบง่าย ได้ฉายา “โชติปัญโญ”

อุดรธานี – โลกออนไลน์ร่วมอนุโมทนาบุญ “แม่ทัพกุ้ง” พล.อ.บุญสิน พาดกลาง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 เข้าพิธีอุปสมบทอย่างเรียบง่าย ณ วัดป่าศรีคุณาราม อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ได้รับฉายาทางธรรมว่า “โชติปัญโญ” พร้อมเผยเจตนารมณ์ศึกษาพระธรรมวินัยเป็นเวลา 1 พรรษา และอุทิศส่วนกุศลแก่ทหารและประชาชนผู้เสียชีวิตจากเหตุความขัดแย้งไทย-กัมพูชาในช่วงที่ผ่านมา
วันนี้ (9 มิ.ย. 69) มีรายงานว่า พล.อ.บุญสิน พาดกลาง หรือ “แม่ทัพกุ้ง” ได้เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมา ณ วัดป่าศรีคุณาราม โดยได้รับฉายาทางธรรมว่า “พระบุญสิน โชติปัญโญ”
การอุปสมบทครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบง่ายและเงียบสงบ เนื่องจากพระบุญสินมิได้แจ้งข่าวล่วงหน้าแก่บุคคลทั่วไป เพราะเกรงว่าพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาจะเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจกระทบต่อบรรยากาศความสงบของวัดป่าที่มีพื้นที่จำกัด โดยมีเพียงญาติสนิท คนใกล้ชิด และญาติโยมจำนวนหนึ่งร่วมทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าเท่านั้น
ขณะเดียวกัน เพจเฟซบุ๊ก “FC แม่ทัพกุ้ง พลเอกบุญสิน พาดกลาง” ได้เผยแพร่ข้อความจากพระบุญสิน โชติปัญโญ ถึงเจตนารมณ์ในการอุปสมบทครั้งนี้ พร้อมกล่าวขออโหสิกรรมต่อทุกท่าน หากเคยล่วงเกินทั้งทางกาย วาจา หรือใจ ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม
พระบุญสินระบุว่า การอุปสมบทครั้งนี้มีความตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติธรรม และอุทิศบุญกุศลตลอดระยะเวลา 1 พรรษา แด่ทหารไทยและประชาชนที่เสียชีวิตจากการปกป้องอธิปไตยของชาติจากความขัดแย้งไทย-กัมพูชาในห้วงที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ยังได้กล่าวขอบคุณทุกกำลังใจและความปรารถนาดีที่ได้รับเสมอมา พร้อมอวยพรให้ข้าราชการ ทหาร ประชาชน และครอบครัวทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ และมีสุขภาพแข็งแรง
ภายหลังข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีข้าราชการทหาร ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนประชาชนจำนวนมากเข้ามาร่วมแสดงความยินดีและอนุโมทนาบุญกับการเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ของอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 กันอย่างต่อเนื่อง
ขอบคุณภาพจากเพจ FC แม่ทัพกุ้ง