(คลิป)อดีต ผช.ผญบ.กลิ่นเหล้าหึ่ง ขับกระบะชนรถจอดข้างทางลำปาง พุ่งชนแม่ลูกร่างกระเด็น แม่ขาหัก-ลูก 2 ขวบสาหัส-พ่อรอดหวุดหวิด

ลำปาง – วงจรปิดเผยวินาทีอุทาหรณ์สุดสลด..อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกลิ่นเหล้าหึ่ง ขับกระบะพุ่งชนชนเก๋งจอดริมถนนลำปาง-งาว แรงกระแทกแรงจนเก๋งพุ่งไปชน 3 พ่อแม่ลูก ที่กำลังจูงมือกันเดินออกจากร้านกาแฟ กวาดแม่กับลูกวัย 2 ขวบ ร่างลอยละลิ่ว ส่วนพ่อรอดหวุดหวิด ล่าสุดพบแม่ขาหัก 2 ท่อน-แผลเต็มตัว ส่วนลูกน้อยแพทย์ขอให้ทำใจ-มีโอกาสเพียง5%
เจ้าของร้านจำหน่ายลวดและร้านกาแฟ บริเวณถนนสายลำปาง–งาว ขาขึ้น ช่วงกิโลเมตรที่ 717 บ้านปงวัง ตำบลพิชัย อ.เมืองลำปาง เปิดภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านที่บันทึกภาพวินาทีเกิดอุบัติเหตุรถชนกันหลายคันและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย เมื่อ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งได้แจ้งสมาคมกูภัยลำปาง เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมหน่วยกู้ชีพและรถพยาบาลเข้าตรวจสอบช่วยเหลือผู้ประสบเหตุกันอย่างโกลาหล
ซึ่งที่เกิดเหตุพบรถกระบะอีซูซุ สีดำ สภาพด้านหน้าพังยับเยิน จอดอยู่กลางถนน ใกล้กันพบรถยนต์เก๋งโตโยต้า วีออส สีขาว และ รถกระบะ อีซูซุ สีบรอนซ์ทอง ติดตู้ทึบซึ่งเป็นรถส่งยางรถยนต์ ได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ยังพบผู้ได้รับบาดเจ็บคือคุณเมย์ ผู้เป็นแม่ และลูกชายน้องเติมฝัน วัย 2 ขวบ นอนอยู่บริเวณริมถนน ท่ามกลางความแตกตื่นของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
โดยเด็กชายวัย 2 ขวบ ได้รับบาดเจ็บสาหัส หัวใจหยุดเต้น เจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมแพทย์ต้องเร่งทำการปั๊มหัวใจเพื่อยื้อชีวิต ก่อนรีบนำส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน ส่วนแม่ของเด็กได้รับบาดเจ็บขาหักและแผลตามใบหน้า ขณะที่สามี ไม่ได้รับบาดเจ็บจากรถชน แต่ขณะที่เกิดเหตุแล้วรีบวิ่งไปดูลูกทำให้สะดุดเข่าแตก
ส่วนผู้ที่ขับรถคันต้นต้นเหตุ คือนายเดช อายุ 57 ปี เป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าผากแตก เจ้าหน้าที่ได้ช่วยปฐมพยาบาลและเร่งลำเลียงผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งรักษาที่โรงพยาบาลทันที
ทั้งนี้วงจรปิดได้บันทึกภาพวินาทีทั้งเกิดเหตุไว้ได้อย่างชัดเจา จะเห็นว่าก่อนหน้านั้นคุณเมย์(แม่) พร้อมลูกชายน้องเติมฝัน วัย2ขวบ ได้มานั่งรอสามีในร้านกาแฟ ประมาณชั่วโมงกว่าๆ ก่อนที่ผู้เป็นสามีจะมาตามที่ร้านและจูงมือกัน 3 พ่อแม่ลูกออกจากร้าน
ระหว่าง 3 พ่อแม่ลูก เดินพ้นหน้าร้านไปเล็กน้อยได้มีรถกระบะสีดำที่ขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนรถเก๋ง ซึ่งเป็นของลูกค้าที่จอดอยู่ริมถนนลงได้เดินลงมาซื้อลวดตาข่ายอย่างแรง จนรถเก๋งกระเด็นตามแรงอัดพุ่งชนเข้ากับสองแม่ลูกที่เดินอยู่ด้านนอกส่วนพ่อน้องเติมฝันเดินด้านซ้ายอยู่ด้านในรอดหวุดหวิด
แต่แม่และลูกชายวัย 2 ขวบ ถูกรถชนจนร่างลอยแม่ร่างตกอัดกับกองยาง ส่วนลูกชายกระเด็นไปอยู่ใต้ยางรถเก๋งอาการสาหัส วินาทีนั้น ผู้เป็นพ่อที่รอดหวุดหวิดเห็นลูกถูกชนจึงรีบวิ่งไปช่วยจนตัวเองล้มหัวเข่าแตก
ส่วนเจ้าของร้านขายยางรถยนต์ที่อยู่ใกล้กับร้านขายกาแฟ ได้ให้ดูภาพวินาทีรถชนซึ่งเป็นภาพต่อจากร้านขายกาแฟ พร้อมเล่าว่า ขณะเกิดเหตุตนอยู่หน้าร้านแต่ยืนหันหลัง ได้ยินเสียงดังโครม รู้ว่ารถน่าจะชน เมื่อหันกลับมาดูก็พบว่าคนนอนกองอยู่ที่พื้น จึงวิ่งมาดู เห็นคนเป็นแม่ถูกชนกระเด็นมาอยู่ที่กองยาง ขณะที่เด็กกระเด็นไปอยู่ใต้ล้อของรถเก๋งที่ไถลมาตามแรงอัดของรถกระบะ ก่อนมาพุ่งชนรถกระบะตู้ทึบที่มาส่งยางให้กับร้านเสียหายไปด้วย
ส่วนนายเดชคนขับรถกระบะ เจ้าของร้านขายยางเล่าว่าหน้าตาเฉยมาก และไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ แต่เบื้องต้น ให้การยอมรับกับเจ้าหน้าที่ว่า ได้ดื่มสุรามาก่อนขับรถ และกำลังเดินทางกลับบ้านที่บ้านดอนมูล ตำบลพิชัย ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียงไม่กี่กิโลเมตร คาดว่าสาเหตุอาจเกิดจากอาการมึนเมาจนทำให้ควบคุมรถไม่ได้
ทั้งนี้คืนที่ผ่านมา (8 มิ.ย.) เวลา19.00 น.เศษ ผู้สื่อข่าวได้ติดตามดูอาการของคุณเมย์(แม่ ) ที่ รพ.ลำปาง พบว่า ขาซ้ายหัก2ท่อน แพทย์เตรียมผ่าตัด ขณะที่ตามใบหน้า มือ แขน มีบาดแผลที่เกิดจากกระจกรถแตกกระเด็นใส่ โชคดีที่ไม่เข้าจุดสำคัญของร่ายกาย ซึ่งคุณเมย์ เป็นห่วงลูกชายมาก บอกว่าชีพจรน้องหยุดไปแล้ว 1 ครั้งในที่เกิดเหตุแต่ช่วยฟื้นกลับมาได้ และทราบเพียงว่าน้องอาการหนัก
ขณะที่อาการของเด็กชายเติมฝัน วัย 2 ขวบ คุณพ่อและญาติพี่น้อง ได้มารอดูการของน้องที่หน้าห้องผู้ป่วย ซึ่งแพทย์ได้เปิดเผยว่า น้องได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยเฉพาะที่ท้องทำให้เลือดออกจำนวนมากและไหลตลอดเวลา แม้จะเติมเลือดมากเท่าไหร่เลือดก็ไหลออกหมด นอกจากนี้พบว่าความดันต่ำลง หายใจอ่อนมาก
ซึ่งแพทย์ได้ให้ญาติตัดสินใจ หากต้องการยื้อชีวิตน้องก็ให้ทำการผ่าตัดอีกครั้ง แต่เมื่อเข้าไปแล้วก็ไม่รับรองว่าน้องจะได้กลับออกมาหรือไม่ แต่หากจะไม่ทำอะไรแล้วก็รอให้น้องจากไปเอง เพราะขณะนี้น้องมีโอกาสรอดเพียง5%เท่านั้น อวัยวะภายในของน้องเสียหายหนักแม้แต่เอกซเรย์ก็ยังทำไม่ได้ รวมถึงการผ่าตัดเพราะความดันน้องต่ำ ซึ่งพ่อและญาติได้แต่ภาวนาขอให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับน้องเติมฝัน
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองลำปาง พร้อมสายตรวจตำบลพิชัย ซึ่งได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ เก็บพยานหลักฐาน และ รอผลตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์จากการเจาะเลือด เนื่องจากผู้ขับขี่ถูกนำตัวไปโรงพยาบาล และอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุตามกฎหมายต่อไป