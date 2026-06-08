ชาวอยุธยาร่วมรำลึกวันอัฏฐมีบูชา จัดริ้วขบวนยิ่งใหญ่จำลองถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า สืบสานพุทธประเพณีสำคัญ

พระนครศรีอยุธยา – พุทธศาสนิกชนชาวอยุธยาจำนวนมากร่วมงาน “รำลึกวันอัฏฐมีบูชา” อย่างยิ่งใหญ่ มีการจัดริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปปางปรินิพพาน เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ประเพณีสำคัญที่ทรงคุณค่าของชาวพุทธ
เมื่อเวลา 18.00 น. วันนี้( 8 มิ.ย.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอนครหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงาน “รำลึกวันอัฏฐมีบูชา” ณ ลานปราสาทหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีนายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางศุทธิกานต์ วงศ์สถิตจิรกาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
ขณะที่ฝ่ายสงฆ์ได้รับความเมตตาจากพระญาณไตรโลก รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิสรวรารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ร่วมประกอบพิธี
ภายในงานมีการจัดริ้วขบวนอันงดงาม เคลื่อนจากวัดกลาง อำเภอนครหลวง อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปปางปรินิพพาน และโลงจำลองบรรจุรูปเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปางปรินิพพาน พร้อมจำลองเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติ โดยมีริ้วขบวนเทวดา นางฟ้า กษัตริย์จาก 8 แคว้น พุทธศาสนิกชน นักเรียน ประชาชน และช้างจากวังช้างอยุธยาแลเพนียด ร่วมขบวนอย่างยิ่งใหญ่และสวยงาม
ขบวนได้เคลื่อนไปยังลานปราสาทหลวง ซึ่งมีการจัดสร้างเมรุลอยฟ้าจำลองสำหรับประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยการแสดงธรรมเทศนา การแสดงแสง สี เสียง ถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติ พิธีเวียนเทียน และพิธีสมมุติถวายพระเพลิงพระบรมศพ ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่เข้าร่วมด้วยความศรัทธา
จากนั้น พระญาณไตรโลก พร้อมคณะสงฆ์ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา เพื่อรำลึกถึงวันถวายพระเพลิงพระบรมศพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์ที่ทรงมีต่อมวลมนุษยชาติ
สำหรับวันอัฏฐมีบูชา ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 หรือหลังวันวิสาขบูชา 8 วัน เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนรำลึกถึงเหตุการณ์ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่สะท้อนถึงความศรัทธาและการสืบทอดพุทธประเพณีอันทรงคุณค่าของชาวไทยสืบมาอย่างยาวนาน