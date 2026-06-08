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พุทธศาสนิกชนชัยนาทร่วมเวียนเทียนวันอัฏฐมีบูชา กราบพระพุทธรูปปางนอนหงายในพระบรมศพ อายุเกิน 100 ปี หนึ่งเดียวอันซีนเมืองชัยนาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ชัยนาท - พุทธศาสนิกชนชาวชัยนาทร่วมประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพและเวียนเทียนเนื่องในวันอัฏฐมีบูชา ณ วัดสรรพยาวัฒนาราม อำเภอสรรพยา พร้อมกราบสักการะพระพุทธรูปปางประทับนอนหงายในหีบพระบรมศพ หรือ “ปางแหย่เท้า” พระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ที่หาชมได้ยากและถือเป็นหนึ่งในอันซีนสำคัญของจังหวัดชัยนาท

วันนี้ (8 มิ.ย.) ที่วัดสรรพยาวัฒนาราม อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท พระมหาสมศักดิ์ สกฺกธีโร เจ้าอาวาสวัดสรรพยาวัฒนาราม พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ และเวียนเทียนรอบวิหารน้อย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอัฏฐมีบูชา

วันอัฏฐมีบูชา ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 หรือหลังวันวิสาขบูชา 8 วัน เป็นวันที่ระลึกถึงการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ มกุฏพันธเจดีย์ เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย

สำหรับไฮไลต์สำคัญของวัดสรรพยาวัฒนาราม คือ พระพุทธรูปปางประทับนอนหงายในหีบพระบรมศพ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ปางแหย่เท้า” ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารน้อย ลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับนอนหงายในหีบพระบรมศพ โดยมีพระบาทยื่นออกมาจากหีบ และมีพระมหากัสสปะพร้อมพระอรหันต์สาวกรวม 4 รูป นั่งกราบสักการะอยู่บริเวณปลายพระบาท

พระพุทธรูปองค์ดังกล่าวมีอายุกว่า 100 ปี และนับเป็นพระพุทธรูปหาชมได้ยากแห่งหนึ่งของประเทศไทย จนได้รับการยกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดชัยนาท

ทั้งนี้ จังหวัดชัยนาทร่วมกับวัดสรรพยาวัฒนาราม จัดกิจกรรมวันอัฏฐมีบูชารำลึกเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและถวายเป็นพุทธบูชา โดยปัจจุบันในประเทศไทยมีวัดที่จัดงานวันอัฏฐมีบูชาอย่างต่อเนื่องและเป็นที่รู้จักเพียงไม่กี่แห่ง ได้แก่ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง จังหวัดอุตรดิตถ์ วัดใหม่สุคนธาราม จังหวัดนครปฐม และวัดสรรพยาวัฒนาราม จังหวัดชัยนาท

นอกจากจะเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และสืบทอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป










พุทธศาสนิกชนชัยนาทร่วมเวียนเทียนวันอัฏฐมีบูชา กราบพระพุทธรูปปางนอนหงายในพระบรมศพ อายุเกิน 100 ปี หนึ่งเดียวอันซีนเมืองชัยนาท
พุทธศาสนิกชนชัยนาทร่วมเวียนเทียนวันอัฏฐมีบูชา กราบพระพุทธรูปปางนอนหงายในพระบรมศพ อายุเกิน 100 ปี หนึ่งเดียวอันซีนเมืองชัยนาท
พุทธศาสนิกชนชัยนาทร่วมเวียนเทียนวันอัฏฐมีบูชา กราบพระพุทธรูปปางนอนหงายในพระบรมศพ อายุเกิน 100 ปี หนึ่งเดียวอันซีนเมืองชัยนาท
พุทธศาสนิกชนชัยนาทร่วมเวียนเทียนวันอัฏฐมีบูชา กราบพระพุทธรูปปางนอนหงายในพระบรมศพ อายุเกิน 100 ปี หนึ่งเดียวอันซีนเมืองชัยนาท
พุทธศาสนิกชนชัยนาทร่วมเวียนเทียนวันอัฏฐมีบูชา กราบพระพุทธรูปปางนอนหงายในพระบรมศพ อายุเกิน 100 ปี หนึ่งเดียวอันซีนเมืองชัยนาท
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