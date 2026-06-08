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ทหารเรือกว่า 1,000 นาย ผนึกกำลังเก็บขยะอ่าวดงตาล ต้อนรับมหกรรมไตรกีฬา ที่สุดยิ่งใหญ่แห่งปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​-ทหารเรือกว่า 1,000 นาย ผนึกกำลังเก็บขยะอ่าวดงตาล ต้อนรับมหกรรมไตรกีฬาที่สุดยิ่งใหญ่แห่งปี ณ อุทยานประวัติศาสตร์ “ เรือของพ่อ เรือ ต.91" อ่าวดงตาล กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


วันนี้ ( 8 มิ.ย.) กองทัพเรือ โดยกองยุทธการ ได้ผนึกกําลังพลจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือกว่า 1,000 นาย จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดดงตาล สร้างหาดทรายสีขาว ธรรมชาติสวยงาม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดมหกรรมไตรกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวรายการ Amazing Race Festival Toyota Sattahip Triathlon 2026 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ “ เรือของพ่อ เรือ ต.91" อ่าวดงตาล กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ซึ่ง ไทยแลนด์ไตรลีก ร่วมกับสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย และ จ.ชลบุรี จัดการแข่งขันว่ายน้ำมาราธอนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (Open Water Swimming) ประจำปี 2569 ซีรีส์ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 มิ.ย.นี้ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พร้อมขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จร่วมแข่งขัน
และร่วมถวายกำลังใจในวันอาทิตย์ที่ 14 มิ.ย.นี้ เวลา 06.00-10.00 น. ณ อ่าวดงตาล กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


สำหรับว่ายน้ำมาราธอนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (Open Water Swimming) ประจำปี 2569 ซีรีส์ 2 มีแข่ง 4 ระยะ คือ 1 กม., 3 กม., 5 กม. และ 10 กม. ซึ่งในระยะ 10 กม. นั้น จะได้รับถ้วยพระราชทาน แชมป์โอเวอร์ออล ฝ่ายชาย ได้ครองถ้วยรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และแชมป์โอเวอร์ออล ฝ่ายหญิง ได้ครองถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี










ทหารเรือกว่า 1,000 นาย ผนึกกำลังเก็บขยะอ่าวดงตาล ต้อนรับมหกรรมไตรกีฬา ที่สุดยิ่งใหญ่แห่งปี
ทหารเรือกว่า 1,000 นาย ผนึกกำลังเก็บขยะอ่าวดงตาล ต้อนรับมหกรรมไตรกีฬา ที่สุดยิ่งใหญ่แห่งปี
ทหารเรือกว่า 1,000 นาย ผนึกกำลังเก็บขยะอ่าวดงตาล ต้อนรับมหกรรมไตรกีฬา ที่สุดยิ่งใหญ่แห่งปี
ทหารเรือกว่า 1,000 นาย ผนึกกำลังเก็บขยะอ่าวดงตาล ต้อนรับมหกรรมไตรกีฬา ที่สุดยิ่งใหญ่แห่งปี
ทหารเรือกว่า 1,000 นาย ผนึกกำลังเก็บขยะอ่าวดงตาล ต้อนรับมหกรรมไตรกีฬา ที่สุดยิ่งใหญ่แห่งปี
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