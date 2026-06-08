ทหารเรือกว่า 1,000 นาย ผนึกกำลังเก็บขยะอ่าวดงตาล ต้อนรับมหกรรมไตรกีฬา ที่สุดยิ่งใหญ่แห่งปี

ศูนย์ข่าวศรีราชา-ทหารเรือกว่า 1,000 นาย ผนึกกำลังเก็บขยะอ่าวดงตาล ต้อนรับมหกรรมไตรกีฬาที่สุดยิ่งใหญ่แห่งปี ณ อุทยานประวัติศาสตร์ “ เรือของพ่อ เรือ ต.91" อ่าวดงตาล กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
วันนี้ ( 8 มิ.ย.) กองทัพเรือ โดยกองยุทธการ ได้ผนึกกําลังพลจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือกว่า 1,000 นาย จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดดงตาล สร้างหาดทรายสีขาว ธรรมชาติสวยงาม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดมหกรรมไตรกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวรายการ Amazing Race Festival Toyota Sattahip Triathlon 2026 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ “ เรือของพ่อ เรือ ต.91" อ่าวดงตาล กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ซึ่ง ไทยแลนด์ไตรลีก ร่วมกับสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย และ จ.ชลบุรี จัดการแข่งขันว่ายน้ำมาราธอนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (Open Water Swimming) ประจำปี 2569 ซีรีส์ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 มิ.ย.นี้ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พร้อมขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จร่วมแข่งขัน
และร่วมถวายกำลังใจในวันอาทิตย์ที่ 14 มิ.ย.นี้ เวลา 06.00-10.00 น. ณ อ่าวดงตาล กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
สำหรับว่ายน้ำมาราธอนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (Open Water Swimming) ประจำปี 2569 ซีรีส์ 2 มีแข่ง 4 ระยะ คือ 1 กม., 3 กม., 5 กม. และ 10 กม. ซึ่งในระยะ 10 กม. นั้น จะได้รับถ้วยพระราชทาน แชมป์โอเวอร์ออล ฝ่ายชาย ได้ครองถ้วยรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และแชมป์โอเวอร์ออล ฝ่ายหญิง ได้ครองถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี