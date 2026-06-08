หนุ่มหื่นเปลือยกายบุกหอพัก นศ.หญิงใจเย็นสู้เสือ!ชวนคุย ก่อนได้จังหวะวิ่งหนีออกจากห้อง

อุบลราชธานี-นักศึกษาหญิงเจอเหตุระทึก ขณะอยู่ในหอพักมีคนร้ายเป็นชายเปลือยกายงัดไม้ระแนงหลังห้องพักเข้ามาจะทำมิดีมิร้าย แต่ตั้งสติทำใจดีสู้เสือ ชวนคนร้ายพูดคุยจนเผลอไปหยิบผ้าขนหนูมาใส่ ได้จังหวะวิ่งหนีออกจากห้องมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าของหอพัก ส่วนคนร้ายหนีไปได้ แต่ ตร.รู้ตัวกำลังไล่ล่าตามจับ
เมื่อเวลา 02.00 น. วันนี้(8 มิ.ย.)ร.ต.อ.ประยงค์ แก้วดวงงาม พนักงานสอบสวน สภ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ได้รับแจ้งมีคนร้ายเป็นชายเปลือยกายงัดหอพักหญิงแห่งหนึ่งริมถนนหมายเลข 24 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จึงประสานชุดสืบสวนนอกเครื่องแบบเข้าตรวจสอบ แต่คนร้ายได้หลบหนีไปก่อนเจ้าหน้าที่มาถึง
จากการตรวจสอบห้องที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นห้องพักของนางสาวเอ (นามสมมุติ) นักศึกษาหญิงอายุ 16 ปี ที่ยังอยู่ในอาการตื่นตกใจ พบร่องรอยการงัดไม้ระแนงหลังห้องพัก และมีกางเกง รองเท้า พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือช่างของคนร้ายกองทิ้งไว้ เจ้าหน้าที่จึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบถามนางสาวนุช (นามสมมุติ) อายุ 40 ปี เจ้าของหอพัก เปิดเผยว่า น.ส.เอ ผู้เสียหายได้โทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือหลังจากถูกคนร้ายบุกรุกเข้ามาในห้องสภาพเปลือยกาย แต่นักศึกษาสาวมีสติพยายามชวนคุย จนคนร้ายเผลอเดินไปหยิบผ้าขนหนูในห้องครัวมานุ่ง จึงสบโอกาสวิ่งหนีออกมาได้ปลอดภัยและยังไม่ถูกทำอนาจาร ส่วนคนร้ายคาดเป็นคนในพื้นที่ที่มีอาการมึนเมาสุราหรือยาเสพติด
เหตุการณ์นี้ ทำให้นักศึกษาที่เช่าหอพักย้ายออกไปแล้ว 4 ห้อง อีก 1 ห้องกำลังพูดคุยกับผู้ปกครองจะให้อยู่ต่อหรือไม่ กำลังเคลียร์กันอยู่ แต่หลังจากนี้ หอพักก็จะทำการเสริมเหล็กดัดป้องกันด้านหลังทุกห้อง พร้อมเพิ่มไฟส่องสว่าง และติดตั้งกล้องวงจรปิดด้านหลังหอพักเพิ่มเติม จากเดิมที่หอพักมีกล้องอยู่แล้ว 16 ตัว ขณะที่ น.ส.เอ ผู้เสียหายฝากเตือนเพื่อนนักศึกษาว่า หากเจอเหตุคับขันให้ตั้งสติ ไม่โวยวาย และหาทางหลบหนีหรือบันทึกหลักฐานไว้
ทางด้านคดีพันตำรวจเอกวีระพันธ์ นาคสุข ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเดชอุดม ได้สั่งการให้สารวัตรป้องกันและปราบปรามออกพูดคุยแนะนำมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่เจ้าของหอพักในพื้นที่ทุกแห่งเพิ่มมาตรการความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีก
พร้อมระบุว่า จากภาพถ่ายที่ผู้เสียหายใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกไว้ขณะเกิดเหตุ ทำให้ตำรวจทราบตัวคนร้ายที่ก่อเหตุแล้ว เป็นบุคคลในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีประวัติพัวพันกับยาเสพติด และอยู่ระหว่างการเร่งติดตามจับตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนต่อไปแล้ว