สุดช็อก! เมียปลุกสามีวัย 77 ปีดื่มกาแฟตอนเช้า เจอนอนตายคาเพิงพัก พบถูกแทง 2 แผลปริศนา ตร.เร่งล่ามือสังหารโหด

ศรีสะเกษ - เกิดเหตุฆาตกรรมปริศนาสะเทือนขวัญกลางหมู่บ้าน อ.ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ภรรยาชายวัย 77 ปี ปลุกสามีมาดื่มกาแฟยามเช้าต้องช็อกสุดขีด พบร่างนอนแน่นิ่งตัวเย็นเฉียบอยู่บนที่นอนในเพิงพักหน้าบ้าน พบแผลถูกของมีคมแทงหน้าอกและใต้ซี่โครงซ้าย 2 แผล เสียชีวิตมาแล้วหลายชั่วโมง ท่ามกลางความสงสัยของชาวบ้านว่าใครลงมือก่อเหตุโหดเหี้ยม ตร.เร่งสืบสวนล่ามือสังหารโหด
วันนี้ (8 มิ.ย. 69) เมื่อเวลา 09.00 น. พนักงานสอบสวน สภ.ยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตภายในเพิงพัก บ้านเลขที่ 20 หมู่ 6 ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ หลังรับแจ้งจึงรายงานผู้บังคับบัญชา ก่อนประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน แพทย์เวรโรงพยาบาลยางชุมน้อย และหน่วยกู้ภัย รุดตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พอไปถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นเพิงพักซึ่งอยู่หน้าบ้านพัก พบศพ นายสวัสดิ์ อาจหอม อายุ 77 ปี นอนตะแคงอยู่บนที่นอน สภาพสวมเสื้อแขนสั้นสีน้ำเงิน สวมกางเกงขาสั้นสีเทา ตรวจสอบตามร่างกายพบบาดแผลถูกแทงด้วยของมีคมจำนวน 2 แผล บริเวณหน้าอกด้านซ้ายและใต้ชายโครงซ้าย เลือดแห้งติดตามร่างกายและเครื่องนอน โดยไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือการรื้อค้นทรัพย์สินแต่อย่างใด
แพทย์เวรชันสูตรพลิกศพในเบื้องต้นให้ความเห็นว่าผู้เสียชีวิตน่าจะเสียชีวิตมาแล้วหลายชั่วโมง คาดว่าอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 22.00-00.00 น. ของคืนวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของชาวบ้านที่ระบุว่าไม่มีใครพบเห็นผู้ตายอีกเลยหลังกลับมาถึงบ้านในช่วงบ่าย
ต่อมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุ พบว่าชาวบ้าน และญาติๆ กำลังช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ กางเต็นท์ เพื่อเตรียมงานศพนายสวัสดิ์ นางรุ่งทิพย์ จำลอง อายุ 55 ปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 เปิดเผยว่า ช่วงเช้าวันเกิดเหตุภรรยาของผู้ตายได้เดินเข้าไปปลุกสามีให้ตื่นมาดื่มกาแฟ แต่เมื่อจับขากลับพบว่าร่างกายเย็นผิดปกติ จึงรีบเรียกญาติพี่น้องเข้ามาช่วยดู "ตอนแรกทุกคนคิดว่าอาจเกิดอาการช็อกจากการดื่มเหล้าเพราะผู้ตายเป็นคนชอบดื่มสุราเป็นประจำ จึงจะเรียก อสม.มาช่วยปั๊มหัวใจ แต่พอพลิกตัวขึ้นเท่านั้น กลับพบแผลถูกแทงอยู่ใต้ซี่โครงซ้าย 2 แผล ทุกคนตกใจมาก รีบโทร.แจ้งตำรวจทันที"
นายสวัสดิ์เป็นคนรู้จักกันดีในหมู่บ้าน เป็นคนขยันทำมาหากินใครจ้างทำงานจะไปหมด แต่ก็จะดื่มเหล้าเป็นประจำ เมื่อดื่มเหล้าจะมีอาการพูดจาเสียงดัง โวยวาย ตามนิสัยคนเมา ก่อนเกิดเหตุเพียงหนึ่งวัน ภายในหมู่บ้านมีการจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดหมู่บ้าน โดยมีชาวบ้านมาร่วมงานจำนวนมาก ผู้ตายก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรม และมีการดื่มสุราจนอยู่ในอาการมึนเมา กระทั่งช่วงบ่ายมีชาวบ้านช่วยพาตัวมาส่งที่บ้าน ซึ่งปกตินายสวัสดิ์จะนอนอยู่ข้างนอกบ้านเป็นประจำ จึงไม่ใช่เรื่องผิดสังเกตแต่อย่างใด
ด้าน พ.ต.อ.ภูเพชร ลีเลิศ ผู้กำกับการตำรวจภูธรยางชุมน้อย เปิดเผยว่า ตอนนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เร่งตรวจเก็บคราบเลือด ลายนิ้วมือแฝง และวัตถุพยานต่างๆ ภายในเพิงพัก รวมถึงตรวจสอบเสื้อผ้า เครื่องนอน และสิ่งของใกล้เคียง เพื่อหาความเชื่อมโยงไปถึงตัวผู้ก่อเหตุ นอกจากนี้ยังมีการสอบปากคำภรรยา ลูกชายคนเล็ก ญาติ และชาวบ้านที่เป็นกลุ่มบุคคลสุดท้าย อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน และได้ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่สืบสวน หากล้องวงจรปิดในหมู่บ้านเพื่อสืบหาผู้ก่อเหตุเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป