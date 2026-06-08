ผบ.ตร.ส่งพวงหรีดแสดงความเสียใจครอบครัว “น้ององุ่น” เตรียมฌาปนกิจ 10 มิ.ย.นี้ ขณะที่ตำรวจเดินหน้าสอบขยายผลคดี

กาญจนบุรี – ผูบ.ตร. ส่งพวงหรีดร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัว “น้ององุ่น” เหยื่อคดีสะเทือนขวัญในพื้นที่ สังขละบุรี ขณะที่บรรยากาศภายในงานศพเป็นไปอย่างเรียบง่าย ด้านโรงเรียน ตชด.บ้านเรดาร์ยังคงเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ท่ามกลางความโศกเศร้าของครูและเพื่อนนักเรียน ส่วนตำรวจเตรียมเข้าสอบปากคำผู้ต้องหาวัยเยาว์เพิ่มเติมเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยในคดี
วันนี้ (8 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศภายในศาลาธรรมสังเวช วัดลิเจีย ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศลของ ด.ญ.กษมา หรือ “น้ององุ่น” อายุ 7 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ เป็นไปอย่างเงียบสงบ มีเพียงญาติ เพื่อนบ้าน และผู้ใกล้ชิดทยอยเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัย
บริเวณหน้าโลงศพมีการตั้งภาพถ่ายและตุ๊กตาตัวโปรดของน้ององุ่นไว้เป็นที่ระลึก โดยการจัดสถานที่เป็นไปอย่างเรียบง่ายตามความเชื่อและประเพณีของครอบครัวชาวมอญ
ทั้งนี้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และ พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 ได้มอบหมายผู้แทนนำพวงหรีดมาร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสีย
ด้าน พ.ต.ท.ณรงค์ หุ้มขาว ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.บ้านเรดาร์ พร้อมคณะครู ได้ช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกในการจัดพิธีศพ โดยเปิดให้หน่วยงานราชการและประชาชนร่วมแสดงความอาลัยระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้
สำหรับพิธีทางศาสนา จะไม่มีการสวดพระอภิธรรม เนื่องจากเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวมอญที่ไม่นิยมจัดพิธีสวดพระอภิธรรมให้กับผู้เสียชีวิตที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี และเป็นการเสียชีวิตผิดธรรมชาติ โดยครอบครัวกำหนดพิธีฌาปนกิจในวันที่ 10 มิถุนายน 2569 เวลา 15.00 น. ณ ฌาปนสถานวัดลิเจีย
ขณะเดียวกัน ที่โรงเรียน ตชด.บ้านเรดาร์ ซึ่งน้ององุ่นและเยาวชนผู้ถูกกล่าวหาเคยศึกษาอยู่ บรรยากาศการเรียนการสอนยังคงเป็นไปตามปกติ แต่ครูและนักเรียนต่างรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ด.ต.หญิงกาญจนา ทองเนตร ครูประจำชั้นของน้ององุ่น เปิดเผยว่า น้ององุ่นเป็นเด็กอารมณ์ดี ร่าเริง ตั้งใจเรียน และเป็นที่รักของเพื่อนๆ จึงรู้สึกสะเทือนใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้ พร้อมฝากถึงผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการเล่นหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
ขณะที่ ด.ต.ชูเกียรติ คงศรี ครูประจำชั้นของเยาวชนชายผู้ถูกกล่าวหา ระบุว่า ปกติเป็นเด็กเงียบ สุภาพ ตั้งใจเรียน และมักช่วยเหลืองานโรงเรียนอยู่เสมอ จนได้รับความไว้วางใจจากครูและเพื่อนนักเรียน อีกทั้งยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดูแลกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน
ด้านเพื่อนนักเรียนหลายคนต่างยอมรับว่ารู้สึกตกใจและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นและไม่เคยมีพฤติกรรมก้าวร้าว
พ.ต.ท.ณรงค์ กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้โรงเรียนต้องเพิ่มมาตรการดูแลนักเรียน โดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาครอบครัวหรืออยู่ในภาวะเปราะบาง พร้อมกำชับครูทุกคนให้ติดตามพฤติกรรมและสภาพจิตใจของนักเรียนอย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้คำแนะนำผู้ปกครองเรื่องการดูแลบุตรหลานและการเสพสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรง
ส่วนความคืบหน้าทางคดี เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเตรียมเดินทางเข้าสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสอบปากคำเยาวชนทั้งสองเพิ่มเติม หลังยังมีประเด็นที่ต้องตรวจสอบและขยายผลข้อเท็จจริงในคดีต่อไป