เมืองพัทยา พร้อมจัดเลือกตั้งนายกพัทยา - สมาชิกสภาเมืองพัทยาหลังประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อย

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เมืองพัทยา พร้อมจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา วันที่ 28 มิ.ย.นี้ หลังประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อย
วันนี้ ( 8 มิ.ย.) นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย ปลัดเมืองพัทยา เปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 มิ.ย. 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ว่าขณะนี้ได้มีการประกาศรายชื่อผู้สมัครนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยาเรียบร้อยแล้ว และจากการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นพบว่าผู้สมัครทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และไม่พบปัญหาใดๆ
ทั้งนี้ตลอดช่วงระยะเวลาเตรียมการเลือกตั้ง คณะทำงานได้รับการติดตามและให้คำแนะนำจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับจังหวัดชลบุรีอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการ กกต. ประธานการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการเลือกตั้ง รวมถึง กกต.จังหวัดชลบุรีอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนีในช่วงวันที่ 30-31 พ.ค. และวันที่ 6-7 มิ.ย.ที่ผ่านมา กกต.ส่วนกลางยังร่วมกับ กกต.จังหวัดชลบุรี จัดอบรม “กปน.มืออาชีพ” สำหรับบุคลากรของเมืองพัทยาที่จะปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง อาทิ ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง พร้อมฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามกฎหมาย และสามารถรับรองผลการเลือกตั้งได้โดยเร็ว พร้อมลดปัญหาการร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น
สำหรับการรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เมืองพัทยา ร่วมกับ กกต.จังหวัดชลบุรี กำหนดจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ในวันที่ 25 มิ.ย.นี้ซึ่งสมัครรับเลือกตั้งทุกคนจะร่วมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยเช่นกัน
ขณะที่ภาพรวมการจัดการเลือกตั้งของเมืองพัทยาในขณะนี้มีความพร้อมเป็นอย่างมาก และผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ประสงค์จะขอข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถติดต่อขอรับข้อมูลได้ตามระเบียบและขั้นตอนที่ กกต.กำหนด.