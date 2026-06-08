กมธ.ศาสนาฯ ลงพื้นที่เพชรบุรี ศึกษาแหล่งโบราณคดีดอนยายทอง หนุนพัฒนาสู่แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวระดับประเทศ

เพชรบุรี – คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีศึกษาดูงานแหล่งโบราณคดีดอนยายทอง อำเภอบ้านลาด พร้อมรับฟังข้อเสนอจากทุกภาคส่วนในการผลักดันการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ สนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัย และพัฒนาแหล่งโบราณคดีให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมระดับประเทศ
วันนี้( 8 มิ.ย.) นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ พร้อมคณะกรรมาธิการ ที่ปรึกษา นักวิชาการ และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ เดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงานการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมบริเวณแหล่งโบราณคดีดอนยายทอง ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
โดยมีร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ ก่อนนำคณะลงพื้นที่สำรวจสภาพแหล่งโบราณคดี พร้อมเข้าชมโบราณวัตถุสำคัญที่ขุดค้นพบจากพื้นที่ อาทิ กำไลทองคำ แหวน ลูกปัดโบราณ เครื่องปั้นดินเผา และกลองมโหระทึก ซึ่งสะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนโบราณ วิถีชีวิต ความเชื่อ และภูมิปัญญาด้านช่างทองของเมืองเพชรบุรีที่สืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ต่อมา คณะกรรมาธิการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ ผู้นำชุมชน และภาคประชาชน เข้าร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบ เนื่องจากปัจจุบันแหล่งโบราณคดียังคงอยู่ในพื้นที่ครอบครองของประชาชน และมีความเสี่ยงที่หลักฐานทางประวัติศาสตร์อาจได้รับความเสียหายจากสภาพอากาศและน้ำฝนในช่วงฤดูฝน
ในที่ประชุมได้เสนอให้คณะกรรมาธิการฯ ช่วยผลักดัน 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การจัดแสดงนิทรรศการโบราณวัตถุและโครงกระดูกมนุษย์โบราณเพื่อการศึกษา การสนับสนุนงบประมาณด้านการสำรวจ วิจัย และขุดค้นเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหรือพิพิธภัณฑสถานเมืองเพชรบุรี เพื่อเป็นศูนย์กลางการอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัด
นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า แหล่งโบราณคดีดอนยายทองถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการศึกษาพัฒนาการของชุมชนโบราณในพื้นที่ภาคตะวันตก โดยคณะกรรมาธิการจะนำข้อมูลจากการศึกษาดูงานและข้อเสนอจากทุกภาคส่วนไปพิจารณาในชั้นกรรมาธิการ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร มีเป้าหมายสนับสนุนให้แหล่งโบราณคดีดอนยายทองได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ สร้างคุณค่าทางวิชาการ ควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีในอนาคต.