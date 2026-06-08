ตร.ภาค 7 จับมือกลุ่มพราว หนุนโครงการ “ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน” สร้างอาชีพเด็กพิเศษ

ประจวบคีรีขันธ์ - ตำรวจภูธรภาค 7 ร่วมกับกลุ่มบริษัทพราว ลงนามความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน” มุ่งสร้างโอกาสทางอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่บุตรหลานข้าราชการตำรวจที่เป็นเด็กพิเศษ พร้อมผลักดันให้สามารถพึ่งพาตนเองและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างยั่งยืน
วันนี้( 8 มิ.ย.) พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 เป็นประธานในพิธีลงนามสนับสนุนโครงการ “ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน” ร่วมกับ นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทพราว โดยมี คุณมัณฑนา ตันประเสริฐ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 และผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง Room 101 โรงแรม InterContinental Hua Hin Resort อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พล.ต.ท.พิสิฐ กล่าวว่า ตำรวจภูธรภาค 7 ร่วมกับชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 ดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางอาชีพให้แก่ครอบครัวข้าราชการตำรวจ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กพิเศษ ให้มีโอกาสทำงาน มีรายได้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง ซึ่งถือเป็นการยกระดับสวัสดิการและสร้างความมั่นคงทางจิตใจให้กับครอบครัวตำรวจ
ปัจจุบันพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 7 ซึ่งครอบคลุม 8 จังหวัด มีบุตรหลานข้าราชการตำรวจที่เป็นเด็กพิเศษจำนวน 42 คน โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในการสนับสนุนการสร้างอาชีพอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทพราวในครั้งนี้นับเป็นรายที่ 8 ของโครงการ
“การที่ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการเช่นนี้ ถือเป็นกำลังใจสำคัญให้ข้าราชการตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเป็นอยู่ของครอบครัว” พล.ต.ท.พิสิฐ กล่าว
ด้านนางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทพราว กล่าวว่า กลุ่มพราวรู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน สร้างอาชีพเพื่อเด็กพิเศษอย่างยั่งยืน” ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ
การสนับสนุนครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญ 2 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมศักยภาพเด็กพิเศษให้สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ขณะเดียวกันยังเป็นการส่งต่อกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและดูแลประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กลุ่มพราวยืนยันว่าจะไม่เพียงให้การสนับสนุนในระยะสั้น แต่พร้อมร่วมผลักดันและพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กพิเศษและครอบครัวตำรวจอย่างยั่งยืนในอนาคต
วันนี้( 8 มิ.ย.) พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 เป็นประธานในพิธีลงนามสนับสนุนโครงการ “ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน” ร่วมกับ นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทพราว โดยมี คุณมัณฑนา ตันประเสริฐ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 และผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง Room 101 โรงแรม InterContinental Hua Hin Resort อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พล.ต.ท.พิสิฐ กล่าวว่า ตำรวจภูธรภาค 7 ร่วมกับชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 ดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางอาชีพให้แก่ครอบครัวข้าราชการตำรวจ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กพิเศษ ให้มีโอกาสทำงาน มีรายได้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง ซึ่งถือเป็นการยกระดับสวัสดิการและสร้างความมั่นคงทางจิตใจให้กับครอบครัวตำรวจ
ปัจจุบันพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 7 ซึ่งครอบคลุม 8 จังหวัด มีบุตรหลานข้าราชการตำรวจที่เป็นเด็กพิเศษจำนวน 42 คน โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในการสนับสนุนการสร้างอาชีพอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทพราวในครั้งนี้นับเป็นรายที่ 8 ของโครงการ
“การที่ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการเช่นนี้ ถือเป็นกำลังใจสำคัญให้ข้าราชการตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเป็นอยู่ของครอบครัว” พล.ต.ท.พิสิฐ กล่าว
ด้านนางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทพราว กล่าวว่า กลุ่มพราวรู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน สร้างอาชีพเพื่อเด็กพิเศษอย่างยั่งยืน” ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ
การสนับสนุนครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญ 2 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมศักยภาพเด็กพิเศษให้สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ขณะเดียวกันยังเป็นการส่งต่อกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและดูแลประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กลุ่มพราวยืนยันว่าจะไม่เพียงให้การสนับสนุนในระยะสั้น แต่พร้อมร่วมผลักดันและพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กพิเศษและครอบครัวตำรวจอย่างยั่งยืนในอนาคต