สวนทุเรียน “เฮียตี๋” หนองหญ้าปล้อง เปิดฤดูกาลผลไม้ รวบรวมทุเรียนกว่า 10 สายพันธุ์ บนพื้นที่กว่า 100 ไร่

เพชรบุรี - สวนทุเรียน “เฮียตี๋” ของนายวิชัย อนันต์ชัยลิขิต เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เปิดฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตประจำปี หลังดูแลสวนทุเรียนมากว่า 20 ปี บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ โดยขณะนี้ทุเรียนเริ่มแก่จัดและสามารถทยอยเก็บผลผลิตออกจำหน่ายสู่ตลาดได้แล้ว
ภายในสวนมีต้นทุเรียนมากกว่า 500 ต้น และรวบรวมสายพันธุ์ทุเรียนคุณภาพไว้มากกว่า 10 สายพันธุ์ อาทิ กระดุม สาลิกา มูซานคิง หมอนทอง ก้านยาว และสายพันธุ์ยอดนิยมอื่น ๆ ที่ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนการเพาะปลูก เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เนื้อแน่น รสชาติหวานมัน และมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์
นายวิชัย กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ทำสวนทุเรียน ได้ให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐานคุณภาพของผลผลิตเป็นสำคัญ ตั้งแต่การบำรุงต้น การดูแลผล ไปจนถึงการคัดเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานทุเรียนสดใหม่จากสวนที่มีรสชาติอร่อยและมีคุณภาพดีที่สุด
ด้วยสภาพพื้นที่และสภาพอากาศที่เหมาะสมของอำเภอหนองหญ้าปล้อง ส่งผลให้ทุเรียนที่ปลูกในพื้นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยในช่วงฤดูกาลผลผลิตจะมีลูกค้าเดินทางมาเลือกซื้อทุเรียนสดจากสวนอย่างต่อเนื่อง
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเลือกซื้อทุเรียนสดจากสวนได้ที่ร้านอนันต์พาณิชย์ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3249-4313 และ 08-9900-6082.