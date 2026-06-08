ยังค้นหาร่างไม่เจอ! สาวลาวกระโดดสะพานมิตรภาพฯ แห่งที่ 2 ขณะนั่งรถตู้กลับแขวงสะหวันนะเขต

มุกดาหาร – ความคืบหน้าเหตุสาวชาวลาวกระโดดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ยังตามหาร่างไม่พบ ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบนสะพาน เหตุเกิดฝั่งประเทศไทย เสาตอม่อที่ 11 ส่วนกรณีคนขับรถตู้จอดรถบนสะพานมีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก
จากกรณีนางขาวพอน พิมมะจัก อายุ 33 ปี ชาวแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว กระโดดลงจากสะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 2 ขณะนั่งรถตู้เดินทางข้ามสะพานฯกลับภูมิลำเนาที่แขวงสะหวันนะเขต เหตุเกิดเมื่อคืนวันที่ 6 มิถุนายน 2569 เวลา 21.30 น. ท่ามกลางความตกใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุด นายวิโรจน์ ต๊ะต้องใจ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 เปิดเผยว่าจนถึงขณะนี้ เจ้าหน้าที่สถานีเรือมุกดาหาร( นรข.) พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงค้นหานางขาวพอน พิมมะจัก อย่างต่อเนื่อง โดยติดตามค้นหาพื้นที่ตามแนวลำน้ำโขง รวมทั้งจุดเสี่ยงต่าง แต่ยังหาไม่พบแต่อย่างใด และ จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบนสะพาน และกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่ทางฝั่งไทย แสดงว่าเหตุเกิดบริเวณฝั่งไทย ตรงเสาตอม่อที่ 11
ในส่วน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 และฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2535 “ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอดรถบนสะพาน หรืออุโมงค์ ” เฉพาะ พ.ร.บ.ทางหลวง ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ ได้เข้าแจ้งความกับร้อยเวร ตำรวจ สภ.เมืองมุกดาหารให้ดำเนินการเอาผิดกับคนขับรถตู้ชาวลาวแล้ว