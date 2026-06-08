ด่วน! “ไอ้เบียร์” ยิงแฟนสาวดาวติ๊กต๊อกดับ ตร.ไล่ล่าขับกระบะหลบหนี ก่อนลั่นไกปลิดชีพตัวเองคารถที่โคราช

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ด่วน “ไอ้เบียร์” ผู้ต้องหายิงแฟนสาวพนักงานปั๊มน้ำมัน ดาวติ๊กต๊อก ดับ ที่ จ.สระบุรี ล่าสุด ตร.ไล่ล่าตัว พบกบดานที่บ้าน อ.สูงเนิน โคราช ก่อนขับกระบะหลบหนี แล้วลั่นไกปลิดชีพตัวเองดับคารถ
วันนี้ (8 มิ.ย.69) จากเหตุ สาวดาวติ๊กต็อกชื่อ “ป้อนข้าว สาวพีที” หรือ นางสาวจุฬาภรณ์ รังกาทรง ถูกยิงเสียชีวิตที่บริเวณใกล้ปั๊มแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี ซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ คาดว่า ผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นแฟนของผู้เสียชีวิตนั้น
ล่าสุดพบว่า ผู้ก่อเหตุคือ นายสุทัศน์ ฝอดสูงเนิน อายุ 42 ปี ได้หลบหนีมากบดานที่บ้านในอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา แล้วถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามตัว ซึ่งระหว่างผู้ก่อเหตุขับรถกระบะหลบหนีไปบนถนนมิตรภาพ ช่วงตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผู้ก่อเหตุได้ตัดสินใจนำอาวุธปืน ลั่นไกปลิดชีพตัวเองภายในรถ เป็นรถกระบะคอก สีเทา เลขทะเบียน 4 ฒก 4989 กรุงเทพฯ
โดยเจ้าหน้าที่ ได้พบอาวุธปืนขนาด 9 มม. จำนวน 1 กระบอก อยู่ภายในรถ พร้อมเครื่องกระสุน และพบร่างผู้เสียชีวิตนั่งอยู่บนเบาะที่นั่งคนขับ คาดว่า หลังจาก นายสุทัศน์ ได้ขับรถหลบหนีมา ได้ลั่นไกปลิดชีพ จนทำให้รถเสียหลัก ไปชนกับแบร์ริเออร์ข้างทาง ซึ่งระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานภาค 3 จะเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบ เก็บข้อมูล และตรวจสอบพยานหลักฐานอื่นๆ ต่อไป