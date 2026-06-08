“เก่งกาจ” นำทีมกู้ภัยช่วยชาวลาวติดถ้ำเมืองล่องแจ้ง กลับถึงไทยแล้ว

หนองคาย-จบภารกิจช่วยคนลาวติดถ้ำ เมืองล่องแจ้ง สปป.ลาว เผยภารกิจ 14 วัน 13 คืน เก่งกาจ นำปอนด์ จักรกฤษณ์ และทีมกู้ภัยไทย เดินทางกลับไทย บริเวณด่านพรมแดนหนองคาย ขณะที่ลาวรับไม้ต่อติดตามช่วยอีก 2 ชีวิต รอน้ำลด หาทางช่วยใหม่
วันนี้ (8 มิ.ย.) ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, นายสุชาติ ทอนมณี ปลัดจังหวัดหนองคาย, นางสาววรรณา ผู้อุตส่าห์ นายด่านศุลกากรหนองคายปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ของจังหวัดหนองคาย ให้การต้อนรับ นายเก่งกาจ บ้งกาวงศ์ หัวหน้ากู้ภัยและผู้บัญชาการภารกิจช่วยเหลือผู้สูญหายติดในถ้ำเมืองล่องแจ้ง แขวงไชยสมบูรณ์ สปป.ลาว,
นายจักรกฤษณ์ แต่งตั้ง หรือปอนด์ และทีมกู้ภัยไทยที่เดินทางไปร่วมปฏิบัติภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ติดถ้ำ 7 คน รวมเวลาทั้งหมด 14 วัน 13 คืน โดยช่วยเหลือคนลาวออกจากถ้ำได้ 5 คน แต่ยังไม่พบอีก 2 คน แม้จะมีความพยายามค้นหาอย่างเต็มกำลัง แต่เกิดอุปสรรคทางธรรมชาติ ทั้งฝนตกหนัก ดินโคลน ที่อาจเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ทีมค้นหา จึงตัดสินใจยุติภารกิจ และเดินทางกลับประเทศไทย ซึ่งทางการลาวและประชาชนชาวลาว ได้แสดงความขอบคุณทีมงานกู้ภัยไทยกับภารกิจยิ่งใหญ่ในครั้งนี้
นายเก่งกาจ บ้งกาวงศ์ หัวหน้ากู้ภัยและผู้บัญชาการภารกิจช่วยเหลือผู้สูญหายติดในถ้ำเมืองล่องแจ้ง แขวงไชยสมบูรณ์ กล่าวว่าภารกิจการประสานงานข้ามประเทศ เพื่อนำทีมกู้ภัยไปช่วยเหลือ มีการเซ็ตระบบสั่งการ แบ่งหน้าที่กันทำ พบทั้งปัญหาอุปสรรค เนื่องจากสภาพถ้ำในลาวแตกต่างจากถ้ำหลวงหรือถ้ำอื่นๆในไทยมาก เสมือนรูแคบๆ ที่ต้องหมอบคลานกันทุกวัน กว่าจะค้นหาได้ยากพอสมควร ต้องทำงานแข่งกับเวลา สภาพอากาศเป็นตัวแปรสำคัญ ท้าทายระบบความปลอดภัยของทีมงาน
โชคดีที่การวางระบบเซฟตี้ทำให้ภารกิจช่วยเหลือ 5 คนในชุดแรกรอดมาได้อย่างปลอดภัย ส่วนอีก 2 คน สภาพอากาศไม่เป็นใจเกิดอาฟเตอร์ช็อค ส่งผลต่อหินและดินในถ้ำ คณะอาจารย์ที่เดินทางจากไทยไปช่วยเหลือวิเคราะห์พูดคุยกันว่า พื้นที่ดังกล่าวเสี่ยงต่อการเกิดเหตุ ไม่อาจปฏิบัติภารกิจต่อไป เหนือสิ่งอื่นใดได้วางอุปกรณ์ เครื่องยังชีพ ถังออกซิเจน และอุปกรณ์ของทีมงานกู้ภัยยังอยู่ในถ้ำ หวังว่าจะมีปาฏิหาริย์แก่ 2 คนที่เหลือให้สามารถใช้เครื่องยังชีพที่วางไว้ให้เพื่อยังชีพ
ก่อนจะพาตัวเองออกจากถ้ำได้ การบริหารจัดการน้ำเป็นสิ่งสำคัญ ทางการลาวจะบริหารจัดการน้ำต่อ ลดพื้นที่น้ำ เพิ่มพื้นที่อากาศ เพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของอีกสองคน ยังเป็นกำลังใจให้ครอบครัวทุกคน ส่วนสุขภาพของทีมงานกู้ภัยนั้นอิดโรยเพราะ 14 วัน 13 คืนที่เราปฏิบัติภารกิจทั้งวันทั้งคืน อาจจะห่วงสภาพจิตใจ จะมีการตรวจร่างกาย ทุกคนผูกพันกับญาติ ความหวัง ทราบถึงความคาดหวังของญาติ ที่มีต่อทีมกู้ภัย ภารกิจยังไม่เสร็จ ก็อาจจะมีผลกระทบต่อจิตใจของทีมงานทุกคน
ขณะที่นายจักรกฤษณ์ แต่งตั้ง หรือปอนด์ กล่าวว่ารู้สึกดีทั้งการต้อนรับของไทยและลาว ซึ่งตนได้มอบเงินช่วยเหลือญาติผู้ประสบภัย ทั้งสองครอบครัวที่ยังติดอยู่ในถ้ำจำนวน 60 ล้านกีบ หรือประมาณ 90,000 บาท เงินของกู้ภัยทั้งหมดร่วมกันสมทบอีก 50 ล้านกีบ เพื่อให้เป็นทุนในการใช้ชีวิตของครอบครัวผู้สูญหาย
ด้านนายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่าทีมกู้ภัยเดินทางกลับประเทศ ได้รับการอำนวยการจากทางการลาวอย่างดียิ่ง เดินทางมาส่งถึงที่ เป็นกำลังใจที่ดีให้กัน ความร่วมมือนั้นพร้อมจะสนับสนุนทีมงานในทุกด้านที่ให้ช่วย ที่ทางการจะช่วยได้ หลักคือการวางแผน การเซ็ตระบบ กู้ภัยเชี่ยวชาญและบูรณาการกันได้ดีอยู่แล้ว
ด้านนายพูทอน คำพิลาวง ผู้ประสานงานปฏิบัติงานกอบกู้ 7 คนติดในถ้ำ ชาวลาว กล่าวว่านับว่าเป็นความปลื้มปีติยินดีที่ทางการไทยและคณะกู้ภัยไทย การทำงานในครั้งนี้แม้จะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่เมื่อได้ทำไปแล้วรู้สึกได้ว่าทั้งภาครัฐของลาวและไทยให้การสนับสนุนเต็มที่ สามารถช่วยเหลือ 5 คนออกมาจากถ้ำได้ และทั้ง 5 คน ปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงดี แม้จะยังไม่สามารถนำอีก 2 คนออกมาได้ เนื่องจากธรรมชาติไม่เป็นใจ
แต่หลังจากที่ทีมงานออกมาแล้ว ได้วางเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค อาหาร เครื่องดื่ม วางไว้บริเวณจุดใกล้เคียง เผื่อว่าทั้งสองคนออกมาจากถ้ำได้จะนำมารับประทานช่วยชีวิตไว้ก่อน เนื่องจากปริมาณน้ำในถ้ำมีมาก ทางการลาวได้เร่งสูบน้ำออกและจะมีการประเมินพิจารณาแนวทางค้นหา ซึ่งได้ข้อมูลจากทีมสแกนพื้นที่ ทราบจุดตาน้ำ รวมทั้งจุดระบายน้ำ เพื่อให้มีโอกาสช่วยชีวิต หรือผู้ที่ยังติดในถ้ำจะมีชีวิตรอดอยู่ได้