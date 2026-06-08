ตร.ภาค5-ตม.เชียงใหม่ บุกทลายรังสแกมเมอร์จีนเทา เช่าบ้านหรูเชียงใหม่ตั้งคอมพ์-เปิดมือถือโทร.ลวงเหยื่อ

เชียงใหม่ – ตำรวจภาค 5-ตม. สนธิกำลังนำหมายศาลบุกค้นบ้านหรูย่านสารภี เชียงใหม่..รวบจีนเทาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติปักหลักเช่าบ้านเดือนละ 70,000-100,000 ตั้งฐานปฏิบัติสแกมเมอร์-คอลเซ็นเตอร์ ขณะกำลังนั่งหน้าจอคอมพ์ พร้อมมือถืออีกเป็นตับลวงเหยื่อชาวจีนทั้งที่อยู่ในไทยและจีน
วันนี้(8 มิ.ย.) พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย รอง ผบช.ภ.5 นำเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (PCT) ร่วมกับ ตม.เชียงใหม่ นำหมายค้นจากศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจสอบคฤหาสน์หรูจำนวน 2 หลัง ภายในหมู่บ้านจัดสรรชื่อดังในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ หลังจากได้รับแจ้งเบาะแสว่าเป็นฐานปฏิบัติการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ชาวจีน
บ้านหลังแรก พบกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนทั้งหมด 10 คน เป็นชาย 9 คน และหญิง 1 คน กำลังนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ประสานงานหลอกลวงเหยื่อ จึงทำการจับกุม พร้อมยึดของกลางเป็นคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง และโทรศัพท์มือถืออีกกว่า 45 เครื่อง ซึ่งภายในคอมพิวเตอร์พบบัญชีรายชื่อฐานลูกค้าชาวจีนที่ตกเป็นเป้าหมายหลายหมื่นคน พร้อมหลักฐานการพูดคุยหลอกลวงให้ทำประกันในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการหลอกเรื่องรับ-ส่งพัสดุ
และเมื่อเข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมายหลังที่สอง พบคนต่างด้าวเพิ่มเติมอีก 5 คน เป็นชายชาวจีน 1 คน ชายชาวเมียนมา 3 คน และหญิงชาวเมียนมาอีก 1 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะและพฤติการณ์เพิ่มเติม
จากการสอบสวนเชิงลึกพบว่า ชาวจีนกลุ่มนี้เข้ามาพำนักในประเทศไทยได้ประมาณ 2-3 เดือน โดยเช่าบ้านหรูทั้งสองหลังในราคาสูงถึงเดือนละ 70,000 บาท และ 100,000 บาท เพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการ เน้นหลอกลวงชาวจีนทั้งที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนและในประเทศไทย โดยเฉพาะการหลอกทำประกันภัยและบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยมีหัวหน้าหรือ “บอสใหญ่” สั่งการตรงมาจากประเทศจีน ขณะที่กลุ่มพนักงานจะได้รับเงินเดือนคนละ 50,000 บาท จ่ายผ่านระบบคริปโตเข้าบัญชีของแต่ละคนโดยตรง
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้ต้องหาบางส่วนอยู่เกินกำหนดเวลา (Overstay) และบางส่วนเดินทางเข้ามาด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว
ทั้งนี้ตามข้อมูลนิติบุคคลของหมู่บ้านระบุว่า บ้านทั้งสองหลังนี้เดิมเป็นของชาวต่างชาติก่อนจะมีคนไทยซื้อต่อ-ปรับปรุงเพื่อปล่อยเช่า ซึ่งกลุ่มผู้เช่าชาวจีนมีพฤติกรรมน่าสงสัย โดยสั่งห้ามเจ้าของบ้านเข้ามาตรวจตราหากไม่แจ้งล่วงหน้า 1 สัปดาห์ อีกทั้งเจ้าหน้าที่เก็บขยะยังสังเกตเห็นว่าช่วงตี 3 ถึงตี 4 คนในบ้านยังส่งเสียงดังเหมือนไม่หลับไม่นอนกัน และมีการซื้ออาหารแห้งไปกักตุนไว้จำนวนมากจนผิดสังเกต
ขณะที่ พ.ต.ท.ชัยยะ จันติ๊บ พนักงานสอบสวน สภ.สารภี ได้ลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานและยึดเอกสารจำนวนมากไว้เป็นหลักฐานเพื่อทำสำนวนส่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดในข้อหา “อั้งยี่ ซ่องโจร และฉ้อโกง” พร้อมทั้งได้ประสานไปยังสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรายงานการจับกุมอย่างเป็นทางการ
นอกจากนี้ทางตำรวจภูธรภาค 5 จะทำการสืบสวนขยายผลและประสานข้อมูลเชิงลึกกับทางการจีนเพื่อขุดรากถอนโคนขบวนการนี้ต่อไป.