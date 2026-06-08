ชาวนาน้อย 8 หมู่บ้านเดือดร้อนหนักน้ำป่าซัดสะพานขาดซ้ำรอบ 3 ตัดเส้นทางสัญจรพ่อแม่ต้องอุ้มลูกขี่หลังลุยน้ำไปโรงเรียน

น่าน - สะพานขาดซ้ำรอบ 3 ชาวบ้านบัวใหญ่และหมู่บ้านใกล้เคียง รวม 8 หมู่บ้านเดือดร้อนหนัก แม่ต้องอุ้มลูก-ให้ขี่หลังลุยน้ำไปโรงเรียน วอนรัฐสร้างสะพานถาวร ก่อนเกิดโศกฏกรรม
ขณะนี้ชาวบ้านตำบลบัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน กำลังเผชิญความเดือดร้อนอย่างหนัก หลังสะพานบ้านทัพม่าน ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการสัญจรข้ามลำน้ำสาขาของลำน้ำแหง ถูกกระแสน้ำพัดขาดอีกครั้ง จากฝนตกหนักและน้ำไหลเชี่ยว เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนกว่า 8 หมู่บ้าน ต้องเผชิญความยากลำบากในการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ ทั้งไปโรงเรียน ทำงาน และเข้าพื้นที่การเกษตร
สะพานแห่งนี้ เคยถูกน้ำซัดขาดครั้งใหญ่ตั้งแต่ช่วงอุทกภัยจากพายุ “วิภา” เมื่อปี 2568 ก่อนจะมีการซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ชั่วคราว กระทั่งเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 ได้เกิดฝนตกหนักและน้ำหลากเข้าซัดสะพานเสียหายอีก โดยทางอำเภอนาน้อยได้เร่งดำเนินการทำสะพานชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านได้
แต่ล่าสุด กระแสน้ำที่เพิ่มสูงและไหลเชี่ยวจากฝนตกหนักเมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้พัดสะพานขาดซ้ำอีกเป็นรอบที่ 3 ทำให้ชาวบ้านต้องเดินเท้าข้ามลำน้ำด้วยความเสี่ยงอันตราย โดยเฉพาะในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงและกระแสน้ำรุนแรง
นางธัญลักษณ์ พีระภิญโญกุล หนึ่งในชาวบ้านทัพม่าน เปิดเผยด้วยความกังวลว่า ขณะนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ปกครองที่ต้องพาลูกหลานเดินข้ามลำน้ำไปโรงเรียนทุกวัน
“บางวันน้ำแรงมาก ต้องอุ้มลูก แบกขึ้นหลัง เดินลุยน้ำข้ามไปส่งโรงเรียน รู้สึกกลัวตลอด เพราะถ้าน้ำขึ้นหรือพลาดล้ม อาจเกิดอันตรายได้ อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแก้ไขอย่างจริงจัง ไม่อยากได้สะพานชั่วคราวที่พอน้ำมาก็พังอีก ชาวบ้านอยากได้สะพานที่แข็งแรง ใช้งานได้จริง และรองรับกระแสน้ำได้อย่างยั่งยืน”
อย่างไรก็ตามชาวบ้านในพื้นที่ต่างเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเร่งเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน พร้อมผลักดันการก่อสร้างสะพานถาวรที่มีมาตรฐานและสามารถรองรับสถานการณ์น้ำหลากได้ในระยะยาว เพื่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิตของประชาชน และลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือความสูญเสีย