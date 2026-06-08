อช.ภูเรือเปิด “One Day Trip น้ำตกห้วยไผ่” กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวโลว์ซีซั่น

เลย-อุทยานแห่งชาติภูเรือเปิดบริการโปรแกรมท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำแบบวันเดย์ ทริป ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาติ “น้ำตกห้วยไผ่”ปลุกกระแสให้ออกเดินทางท่องเที่ยวหน้าฝน ช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงโลว์ ซีซั่น
“One Day Trip น้ำตกห้วยไผ่”เป็นกิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ที่อุทยานแห่งชาติภูเรือกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสร้างการรับรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์เรียนรู้จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ผ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาติ “น้ำตกห้วยไผ่” ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ เรียนรู้ความสำคัญของผืนป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวเนตรนภา งามเนตร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ กล่าวว่า ทางอุทยานฯ ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Tourism) ภายใต้แนวคิด “Leave No Trace : ไม่ทิ้งอะไรไว้ในป่า” ซึ่งมุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมท่องเที่ยว ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามหลักการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ไม่ทิ้งขยะ ไม่รบกวนสัตว์ป่า และเคารพระบบนิเวศธรรมชาติ เพื่อให้พื้นที่คงความสมบูรณ์และสามารถรองรับการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
นอกจากนี้ อุทยานแห่งชาติภูเรือยังมีเป้าหมายผลักดันกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นต้นแบบของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการท้องถิ่น อาทิ ที่พัก ร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการจ้างงานในพื้นที่
นางสาวเนตรนภา กล่าวย้ำว่า “น้ำตกห้วยไผ่” จึงไม่ใช่เพียงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามเท่านั้น แต่ยังเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เชื่อมโยงการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติเข้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว Low Season และสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการท่องเที่ยวของอำเภอภูเรืออย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป