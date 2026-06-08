ผญบ.รุดสำรวจข้อมูล เร่งช่วยแม่เฒ่าวัย 91 ปีบุรีรัมย์ เลี้ยงลูกพิการ 4 คน ชวดสิทธิบัตรคนจน เหตุคุณสมบัติไม่ผ่าน

บุรีรัมย์- ผู้ใหญ่บ้านทุ่งไผ่ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ รุดลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ช่วยเหลือคุณยาย 91 ปี เลี้ยงลูกพิการ 4 คน หลังชวดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือ “บัตรคนจน” แม้พยายามลงทะเบียนมาแล้ว 2 ครั้ง คุณสมบัติไม่ผ่าน เหตุเคยมีเงินบริจาคหลักแสนแต่ความจริงใช้จ่ายดำรงชีพและเลี้ยงลูกพิการทั้ง 4 คนไปเกือบหมดแล้ว เร่งส่งข้อมูลอำเภอพิจารณา ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่น
วันนี้ (8 มิ.ย.69) นายแสวง นาคชลธี ผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ภายในหมู่บ้าน ที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือกรณีถูกตัดสิทธิจากปัจจัยหรือเงื่อนไขบางอย่าง เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้ อำเภอ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ ที่จะมีการเปิดให้สำรวจหรือลงทะเบียนในเร็วๆ นี้
จากการลงพื้นที่สำรวจ พบ คุณยายเพ็ญ ปรีชากูล อายุ 91 ปี ชาวบ้านทุ่งไผ่ ซึ่งแก่ชรามากตาเริ่มฝ่าฟางและเดินเหินไม่สะดวกด้วยสังขารที่ร่วงโรย ซึ่งต้องเลี้ยงดูลูกพิการถึง 4 คน มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ลูกพิการของคุณยายได้รับสิทธิทั้งเบี้ยผู้พิการ และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครบทั้ง 4 คน เพราะผู้นำชุมชนติดตามดูแลตลอด
ส่วนคุณยายวัย 91 ปี ได้เพียงเบี้ยคนชรา แต่ไม่เคยได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แม้จะพยายามลงทะเบียนมาแล้ว 2 ครั้ง แต่คุณสมบัติไม่ผ่าน เนื่องจากคุณยายเคยมีเงินบริจาคช่วยเหลือเข้าบัญชีหลักแสนบาท แม้ความจริงคุณยาย จะใช้เงินที่ได้รับบริจาคใช้กินอยู่และเลี้ยงลูกพิการ ทั้ง 4 คน จนเงินเกือบหมดแล้ว
ผู้ใหญ่บ้านทุ่งไผ่ บอกว่า จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่าสาเหตุที่คุณยายเพ็ญ ไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เนื่องจากระบบตรวจพบว่ามีเงินฝากในบัญชีธนาคารจำนวนหลักแสนบาท ในช่วงเวลาที่มีการพิจารณาคุณสมบัติ ส่งผลให้ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง อย่างไรก็ตามเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินบริจาคที่ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธามอบให้ เพื่อช่วยเหลือครอบครัว และได้ถูกนำไปใช้จ่ายในการดำรงชีพและดูแลสมาชิกในครอบครัวจนเกือบหมดแล้ว ปัจจุบันคุณยาย ก็มีแค่เบี้ยคนชราของตัวเอง เบี้ยผู้พิการของลูก 4 คน และสิทธิสวัสดิการของลูก ที่ใช้ดำรงชีพและเลี้ยงดูพิการทั้ง 4 ส่วนลูกสาวคนเล็กซึ่งไม่ได้พิการ แต่ก็ยากจนมีรายได้จากการรับจ้างเท่านั้น
กรณีดังกล่าว จะได้รวบรวมข้อมูลเสนอไปยังอำเภอปะคำ เพื่อพิจารณาแนวทางช่วยเหลือคุณยายเพ็ญ รวมถึงผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบางรายอื่นๆ ที่ยังตกหล่นไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับการสิทธิ์ในรอบใหม่
ด้าน คุณยายเพ็ญ อายุ 91 ปี บอกว่า รัฐบาลที่ผ่านๆ มา ก็พยายามลงทะเบียนขอรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน มาแล้วถึง 2 ครั้ง แต่ไม่เคยได้รับการอนุมัติ เพราะเคยมีผู้ใจบุญบริจาคเงินช่วยเหลือเพราะสงสารที่เลี้ยงดูลูกพิการถึง 4 คน ทำให้ปัจจุบันได้รับเพียงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และสิทธิผู้พิการของลูกเท่านั้น อยากให้รัฐพิจารณาช่วยเหลือให้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพราะไม่สามารถไปทำงานได้ ต้องอาศัยแค่เงินช่วยเหลือจากรัฐเท่านั้น