(คลิป)วิสามัญดับอีก 2 ศพ!ทหารดักสกัด-ปะทะเครือข่าย BGF ขนยาเข้าชายแดนฝาง

เชียงใหม่ - เสียงปืนดังสนั่นชายแดนฝาง วิสามัญดับอีก..คาราวานมูเซอเครือข่าย BGF ขนยานรกเข้าชายแดนฝาง เจอทหาร ฉก.ไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง ดักสกัดกลับยิงใส่คาดหวังเปิดทางหนี จนต้องสาดกระสุนโต้ ก่อนพบโดนสอยร่วง 2 ศพ พร้อมเป้ยาบ้า-ไอซ์-ฝิ่น
หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง ได้รับแจ้งเบาะแสจากหมวดการข่าว ว่าจะมีกลุ่มลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศไทยพื้นที่เส้นทางธรรมชาติบ้านดอยจันทร์ ตำบลม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ติดชายแดนเมียนมา-ไทย จึงมอบหมาย ร.อ.จิรายุส บุ้งทอง หัวหน้ากองร้อยทหารม้าที่ 4 ร่วมกับ ร.อ.ประกาศิษ ปรอบโยน หัวหน้ากองร้อยทหารพราน 3207ได้บูรณาการนำกำลังเฝ้าตรวจ เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมาย
กระทั่งเวลา 05.15 น.วันนี้(8 มิ.ย.) ชุดปฏิบัติการร่วมได้ตรวจพบกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติด ประมาณ 3-4 คน เดินเข้ามาตามเส้นทางดังกล่าว จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้น แต่กลุ่มขบวนการได้ใช้อาวุธปืน ไม่ทราบชนิด ยิงใส่ทหารที่กำลังปฏิบัติงานคาดเพื่อเปิดทางหลบหนี จนเกิดการยิงปะทะกัน ประมาณ 5 นาที
หลังจากเหตุการณ์สงบลง ทางฝ่ายทหารปลอดภัย จึงได้วางกำลังเข้าควบคุม และเข้าตรวจสอบพื้นที่ปะทะพบกลุ่มขบวนการลักลอบขนยาบ้า เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ จำนวน 2 ศพ และของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 2 เป้ รวมโดยประมาณประมาณ 200,000 เม็ด ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) น้ำหนัก 1 กิโลกรัม และฝิ่นดิบ จำนวน 2 จ๊อย น้ำหนัก 3.2 กิโลกรัม
ชุดปฏิบัติการร่วมฯได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทำการตรวจสอบพื้นที่ และเก็บหลักฐาน คาดว่ายาเสพติดที่ตรวจยึดได้จำนวนดังกล่าว ถูกลักลอบลำเลียงมาจากแหล่งพักคอยยาเสพติดในพื้นที่ บ้านปาคีย์ ฝั่งประเทศเมียนมา ด้านตรงข้าม บ้านนอแล ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง
โดยผู้รับจ้างลำเลียงยาเสพติดเป็นเครือข่ายเชื้อสายมูเซอ ทั้งฝั่งเมียนมาและฝั่งไทย ของ พ.ท.จะปีก๋อย ผบ.พัน.กองกำลังป้องกันชายแดน BGF เชื้อสายมูเซอ พัน.1007 เตรียมส่งมอบให้กับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ในเขตไทยพื้นที่ ตำบลม่อนปิ่น อ.ฝาง ก่อนที่จะทำการลักลอบลำเลียงเข้าไปยังพื้นที่ชั้นในของประเทศอีกทอดหนึ่ง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งสืบหาตัวการรับพักยาส่งยาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายด้วย