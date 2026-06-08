ตั้งข้อหาหนัก แก๊งพม่าร่วมปล้นทรัพย์ไซด์งานก่อสร้างใน จ.ชลบุรี โทษจำคุก 20 ปีขณะที่ร้านรับซื้อของเก่าโดนด้วย

ศูนย์ข่าวศรีราชา – ผู้ว่าฯ ชลบุรี มอบรางวัลตำรวจชุดจับกุม แก๊งพม่า ปล้นสายไฟใหม่มูลค่ากว่า 6 แสนบาทจากไซด์งานก่อสร้างใน อ.บ้านบึง จับ รภป.มัดมือมัดเท้ารุมทำร้าย ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งตามตัวที่เหลือดำเนินคดี ขณะ รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี กระทำผิดร้ายแรงตั้งข้อหาหนัก "ร่วมกันปล้นทรัพย์" โทษจำคุกสูงสุดถึง 20 ปี พร้อมเอาผิดร้านรับซื้อของเก่า ฐานร่วมกันลักทรัพย์ด้วย
จากเหตุการณ์ชายฉกรรจ์นับสิบคนบุกเข้าล้อมรถก่อนรุมทำร้าย รปภ.ในไซด์งานก่อสร้างพื้นที่ ม.8 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี จับมัดมือมัดเท้า ก่อนช่วยกันขนสายไฟใหม่ขึ้นรถกระบะ2 คันขับหลบหนี เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ01.23 - 02.20 น. วันที่4 มิ.ย.2569ที่ผ่านมา ก่อนนำไปขายให้โรงรับซื้อของเก่าใน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
กระทั่งวันที่ 6 มิ.ย.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวน สภ.บ้านบึง ภายใต้คำสั่งของ พ.ต.อ.กฤษณ์ มาสุข ผกก.สภ.บ้านบึง สามารถตามไปจับกุมตัวผู้ต้องหา4 ราย ประกอบด้วย นายSai Htet Aung ผู้เช่าซื้อรถกระบะโตโยต้า รีโว่ และนายYe Htwe ผู้เช่าซื้อรถกระบะอีซูซุ ดีแม็กซ์ นาย Ye Ko Lin และนายWai Gan ซึ่งทั้งหมดเป็นชาวเมียนม่านั้น
ล่าสุดในวันนี้ ( 7 มิ.ย.) นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบเงินรางวัลจำนวนหนึ่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม พร้อมกล่าวชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนสามารถติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุได้อย่างรวดเร็ว โดยมี พ.ต.อ.วสุรัชย์ ชัยธีราพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี พ.ต.อ.กฤษณ์ มาสุข ผกก.สภ.บ้านบึง ให้การต้อนรับ
โดยต้องทั้งหมดอ้างว่าเพิ่งก่อเหตุเป็นครั้งแรก แต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อและยังคงสอบสวนขยายผลติดตามเพื่อนร่วมแก๊งต่อไป
ขณะเดียวกันยังเน้นย้ำว่า จ.ชลบุรี จะดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ จับคนร้ายที่เหลือมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
ด้าน พ.ต.อ.วสุรัชย์ ชัยธีราพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี เผยว่าตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมในเบื้องต้นจำนวน 4 รายฐาน “ร่วมกันปล้นทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำความผิดหรือพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุม และเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ” ซึ่งถือเป็นความผิดร้ายแรง มีอัตราโทษจำคุกสูงสุดถึง20 ปี
อีกทั้งยังเชื่อว่า ร้านรับซื้อของเก่า มีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับแก๊งที่ก่อเหตุ เนื่องจากเปิดร้านรับซื้อกลางดึก และช่วยปลอกสายไฟ จึงตั้งข้อหารับซื้อของโจร อาจจะถูกตั้งข้อหาเพิ่ม “ร่วมกันลักทรัพย์” ด้วย
พร้อมอยากฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการจับซื้อของเก่า ให้พิจารณาสินค้าที่มีผู้นำมาขายก่อนรับซื้อ และควรสอบถามที่ไปที่มาของโดยเฉพาะหากผู้นำมาขายเป็นชาวต่างชาติ หรือ แรงงานต่างด้าว