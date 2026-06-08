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ตั้งข้อหาหนัก แก๊งพม่าร่วมปล้นทรัพย์ไซด์งานก่อสร้างใน จ.ชลบุรี โทษจำคุก 20 ปีขณะที่ร้านรับซื้อของเก่าโดนด้วย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวศรีราชา – ผู้ว่าฯ ชลบุรี มอบรางวัลตำรวจชุดจับกุม แก๊งพม่า ปล้นสายไฟใหม่มูลค่ากว่า 6 แสนบาทจากไซด์งานก่อสร้างใน อ.บ้านบึง จับ รภป.มัดมือมัดเท้ารุมทำร้าย ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งตามตัวที่เหลือดำเนินคดี ขณะ รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี  กระทำผิดร้ายแรงตั้งข้อหาหนัก "ร่วมกันปล้นทรัพย์" โทษจำคุกสูงสุดถึง 20 ปี พร้อมเอาผิดร้านรับซื้อของเก่า ฐานร่วมกันลักทรัพย์ด้วย

 
จากเหตุการณ์ชายฉกรรจ์นับสิบคนบุกเข้าล้อมรถก่อนรุมทำร้าย รปภ.ในไซด์งานก่อสร้างพื้นที่ ม.8 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี จับมัดมือมัดเท้า ก่อนช่วยกันขนสายไฟใหม่ขึ้นรถกระบะ2 คันขับหลบหนี เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ01.23 - 02.20 น. วันที่4 มิ.ย.2569ที่ผ่านมา ก่อนนำไปขายให้โรงรับซื้อของเก่าใน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

กระทั่งวันที่ 6 มิ.ย.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวน สภ.บ้านบึง ภายใต้คำสั่งของ พ.ต.อ.กฤษณ์ มาสุข ผกก.สภ.บ้านบึง สามารถตามไปจับกุมตัวผู้ต้องหา4 ราย ประกอบด้วย นายSai Htet Aung ผู้เช่าซื้อรถกระบะโตโยต้า รีโว่ และนายYe Htwe ผู้เช่าซื้อรถกระบะอีซูซุ ดีแม็กซ์ นาย Ye Ko Lin และนายWai Gan ซึ่งทั้งหมดเป็นชาวเมียนม่านั้น

ล่าสุดในวันนี้ ( 7 มิ.ย.) นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบเงินรางวัลจำนวนหนึ่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม พร้อมกล่าวชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนสามารถติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุได้อย่างรวดเร็ว โดยมี พ.ต.อ.วสุรัชย์ ชัยธีราพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี พ.ต.อ.กฤษณ์ มาสุข ผกก.สภ.บ้านบึง ให้การต้อนรับ
โดยต้องทั้งหมดอ้างว่าเพิ่งก่อเหตุเป็นครั้งแรก แต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อและยังคงสอบสวนขยายผลติดตามเพื่อนร่วมแก๊งต่อไป

ขณะเดียวกันยังเน้นย้ำว่า จ.ชลบุรี จะดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ จับคนร้ายที่เหลือมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว


ด้าน พ.ต.อ.วสุรัชย์ ชัยธีราพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี เผยว่าตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมในเบื้องต้นจำนวน 4 รายฐาน “ร่วมกันปล้นทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำความผิดหรือพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุม และเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ” ซึ่งถือเป็นความผิดร้ายแรง มีอัตราโทษจำคุกสูงสุดถึง20 ปี

อีกทั้งยังเชื่อว่า ร้านรับซื้อของเก่า มีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับแก๊งที่ก่อเหตุ เนื่องจากเปิดร้านรับซื้อกลางดึก และช่วยปลอกสายไฟ จึงตั้งข้อหารับซื้อของโจร อาจจะถูกตั้งข้อหาเพิ่ม “ร่วมกันลักทรัพย์” ด้วย

พร้อมอยากฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการจับซื้อของเก่า ให้พิจารณาสินค้าที่มีผู้นำมาขายก่อนรับซื้อ และควรสอบถามที่ไปที่มาของโดยเฉพาะหากผู้นำมาขายเป็นชาวต่างชาติ หรือ แรงงานต่างด้าว








ตั้งข้อหาหนัก แก๊งพม่าร่วมปล้นทรัพย์ไซด์งานก่อสร้างใน จ.ชลบุรี โทษจำคุก 20 ปีขณะที่ร้านรับซื้อของเก่าโดนด้วย
ตั้งข้อหาหนัก แก๊งพม่าร่วมปล้นทรัพย์ไซด์งานก่อสร้างใน จ.ชลบุรี โทษจำคุก 20 ปีขณะที่ร้านรับซื้อของเก่าโดนด้วย
ตั้งข้อหาหนัก แก๊งพม่าร่วมปล้นทรัพย์ไซด์งานก่อสร้างใน จ.ชลบุรี โทษจำคุก 20 ปีขณะที่ร้านรับซื้อของเก่าโดนด้วย
ตั้งข้อหาหนัก แก๊งพม่าร่วมปล้นทรัพย์ไซด์งานก่อสร้างใน จ.ชลบุรี โทษจำคุก 20 ปีขณะที่ร้านรับซื้อของเก่าโดนด้วย
ตั้งข้อหาหนัก แก๊งพม่าร่วมปล้นทรัพย์ไซด์งานก่อสร้างใน จ.ชลบุรี โทษจำคุก 20 ปีขณะที่ร้านรับซื้อของเก่าโดนด้วย
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