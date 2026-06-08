ตำรวจชัยนาทฝึกซ้อมแผน “หนี ซ่อน สู้” ให้นักเรียนอนุบาล-ประถม รับมือคนร้ายบุกโรงเรียน เน้นเอาตัวรอดอย่างปลอดภัย

ชัยนาท - ตำรวจ สภ.เมืองชัยนาท จัดกิจกรรมฝึกอบรมและซ้อมแผนเผชิญเหตุ “หนี ซ่อน สู้” ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนวัดแหลมหว้า อ.เมืองชัยนาท ผ่านสถานการณ์จำลองคนร้ายถืออาวุธบุกโรงเรียน เพื่อเสริมทักษะการเอาตัวรอดและการตัดสินใจในภาวะวิกฤติ โดยเน้นการ “หนี” และ “ซ่อน” ให้เหมาะสมกับวัยของเด็กนักเรียน
วันนี้( 8 มิ.ย.)ที่โรงเรียนวัดแหลมหว้า ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท ได้มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมการเอาตัวรอดในสถานการณ์คนร้ายบุกประทุษร้ายต่อบุคคลและนักเรียนในโรงเรียน ภายใต้หลักการ “หนี ซ่อน สู้” (Run Hide Fight) โดยมีนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด
การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก พ.ต.ท.ชัชวาล มหาศรานนท์ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สภ.เมืองชัยนาท พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองชัยนาท ซึ่งทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติจริงผ่านสถานการณ์จำลอง โดยสมมติให้มีคนร้ายถืออาวุธมีดบุกเข้ามาก่อเหตุภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนและครูได้เรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง
ในระหว่างการฝึกซ้อม เมื่อมีการจำลองเหตุการณ์คนร้ายคลุ้มคลั่งบุกเข้ามาในโรงเรียน นักเรียนและครูต่างรีบวิ่งเข้าห้องเรียน ปิดประตูลงกลอน และหลบซ่อนตัวใต้โต๊ะเรียนอย่างเงียบที่สุด แม้ว่าคนร้ายจะพยายามส่งเสียงเรียกหรือทุบประตูให้เปิด แต่เด็กนักเรียนทุกคนต่างปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเคร่งครัด ด้วยการไม่ส่งเสียง ไม่เคลื่อนไหว และไม่เปิดประตูให้บุคคลภายนอก
เนื่องจากผู้เข้ารับการฝึกส่วนใหญ่เป็นเด็กระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเน้นการเรียนรู้เฉพาะในส่วนของการ “หนี” และ “ซ่อน” เพื่อความปลอดภัยสูงสุด โดยยังไม่เน้นการต่อสู้ตอบโต้เหมือนการฝึกในกลุ่มผู้ใหญ่
ภายหลังการหลบซ่อน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จำลองการเข้าระงับเหตุโดยใช้อุปกรณ์ทางยุทธวิธี อาทิ ปืนตาข่ายและไม้ง่าม ก่อนสามารถควบคุมตัวคนร้ายได้สำเร็จ จากนั้นจึงแจ้งให้นักเรียนและครูออกจากพื้นที่หลบภัยอย่างปลอดภัย
ส.ต.ต.เจษฎาบดินทร์ จำบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมหว้า เปิดเผยว่า โรงเรียนวัดแหลมหว้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวม 133 คน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันสังคมเผชิญกับปัญหายาเสพติดและเหตุความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ การฝึกอบรมครั้งนี้จึงมีเป้าหมายให้นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนมีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน รู้จักวิธีหลบหนี การซ่อนตัว และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการเอาตัวรอดและลดความสูญเสียหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง