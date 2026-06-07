แม่น้ององุ่นยังไม่ปักใจเชื่อ “น้า-พี่สาว” ก่อเหตุ วอนขอความเป็นธรรม ขณะที่ญาติร้องหยุดคอมเมนต์ซ้ำเติมครอบครัว

กาญจนบุรี - แม่ “น้ององุ่น” วัย 7 ขวบ เปิดใจทั้งน้ำตา ยืนยันยังไม่เชื่อว่าน้าชายและพี่สาวจะเป็นผู้ก่อเหตุทำร้ายลูกสาว แม้เจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีแล้ว พร้อมวอนขอความเป็นธรรม ขณะที่ญาติร้องสังคมหยุดคอมเมนต์กล่าวหาครอบครัวด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง หวั่นกระทบจิตใจเด็กและผู้เกี่ยวข้อง
จากกรณีการเสียชีวิตของ ด.ญ.กษมา หรือน้ององุ่น อายุ 7 ปี ในพื้นที่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินคดีกับน้าชายวัย 17 ปี และพี่สาวต่างบิดาอายุ 13 ปี ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและร่วมกันซ่อนเร้นอำพรางศพนั้น
ล่าสุด นางฝน มารดาของน้ององุ่น เปิดเผยว่า ภายหลังเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนมาส่งเพื่อเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย ทั้งน้าชาย และพี่สาวยังยืนยันกับตนว่าไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุ ซึ่งตนก็ยังเชื่อว่าทั้งสองคนไม่น่าจะลงมือทำร้ายน้ององุ่นได้
“ตอนที่มาส่งตัวน้องทั้งสองคน น้องบอกเองว่าไม่ได้ทำ ฉันก็ไม่ได้บังคับให้พูดอะไร ถ้าทำก็ให้ยอมรับ ไม่ต้องกลัวแม่หรือกลัวใคร แต่จนถึงตอนนี้ฉันยังไม่เชื่อว่าทั้งสองคนจะเป็นคนทำ และชาวบ้านในหมู่บ้านหลายคนก็ไม่เชื่อเช่นกัน” นางฝนกล่าว
ขณะที่ญาติของครอบครัวน้ององุ่น ได้ออกมาวิงวอนผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้ใช้วิจารณญาณก่อนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีดังกล่าว โดยระบุว่าที่ผ่านมามีบางความคิดเห็นใช้ถ้อยคำรุนแรงและกล่าวหาครอบครัวเกินข้อเท็จจริง
ญาติรายดังกล่าวยกตัวอย่างว่า มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นในลักษณะกล่าวหาว่าควรดำเนินคดีกับคนทั้งครอบครัว หรือคาดเดาสาเหตุของคดีด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ซึ่งสร้างความเสียหายและกระทบต่อความรู้สึกของคนในครอบครัวเป็นอย่างมาก
“อยากขอความกรุณาจากทุกคน ก่อนจะโพสต์หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้นึกถึงความรู้สึกของเด็กและครอบครัวด้วย หลายเรื่องที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ไม่ใช่ความจริง และยิ่งทำให้คนในครอบครัวต้องเจ็บปวดซ้ำเติมมากขึ้น” ญาติของครอบครัวกล่าว
ทั้งนี้ คดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม โดยเจ้าหน้าที่จะรวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อสรุปสำนวนคดีต่อไป