จัดงาน “Loei Pride Month 2026” ส่งเสริมความเท่าเทียม กระตุ้นเศรษฐกิจเลยหลายมิติ

เลย-จังหวัดเลยจัดงาน Loei Pride Month 2026 เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กลุ่ม LGBTQ+ แสดงออกถึงศักยภาพ ตัวตน และความภาคภูมิใจอย่างเสรีและเท่าเทียม ด้านททท.บรรจุเป็นหนึ่งในปฏิทินงาน Pride ของประเทศไทย ชี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดเลยในหลายมิติ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สวนสาธารณะกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Loei Pride Month 2026” และงาน “Coffee Fest @ Loei ep.6” ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก มีเครือข่าย LGBTQ+ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานรัฐและเอกชน อาทิ นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม ปลัดจังหวัดเลย, นายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย, นางสาวพนารัตน์ จันทร์จิระ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นักธุรกิจ ประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม
นายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “Loei Pride Month 2026” มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว และการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในช่วง Green Season ภายใต้แนวคิด “รักเลย 365 วัน” พร้อมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กลุ่ม LGBTQ+ ได้แสดงออกถึงศักยภาพ ตัวตน และความภาคภูมิใจอย่างเสรีและเท่าเทียม โดยปีนี้มีผู้เข้าร่วมเดินขบวนกว่า 400 คน
นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่ “Loei Pride Month 2026” ได้รับการบรรจุเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญ ของปฏิทินงาน Pride ของประเทศไทย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อผลักดันจังหวัดเลยสู่การเป็น “Pride Friendly Destination” อย่างเต็มรูปแบบ โดยภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์จากเครือข่าย LGBTQ+ และภาคประชาชน การแสดงดนตรีท่ามกลางบรรยากาศสุดชิล รวมถึงปิดท้ายค่ำคืนแห่งสีรุ้งด้วยมินิคอนเสิร์ต
การจัดกิจกรรมนี้ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวกลุ่ม LGBTQ+ ได้มีเวทีแสดงออกถึงพลัง ศักยภาพ
และส่งเสริมความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นในสังคม การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ การแสดงออกถึงความภาคภูมิใจและความเป็นตัวตนที่แท้จริง โดยมีกิจกรรมการเดินขบวนพาเหรดสุดอลังการ ด้วยชุดแต่งกายที่มีสีสันงดงาม
การจัด Pride Month 2026 คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร อยู่ที่ไหนหรืออยู่ในจุดใดของเส้นทางการยอมรับตัวเอง เป็นจุดเริ่มต้นของความกล้ากล้าที่จะเป็นตัวเอง กล้าที่จะยืนเคียงข้างผู้อื่นและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงสังคม กิจกรรมวันนี้ไม่เพียงแค่เป็นเวทีแสดงพลังของ LGBTQ+ แต่ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดเลยในหลายมิติ ตั้งแต่ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร การเดินทาง แฟชั่น และบริการต่างๆ
อีกด้วย
นอกจากนี้ ยังมีการจัดงาน “Coffee Fest @ Loei ep.6” ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2569 จากความร่วมมือของกลุ่มคลัสเตอร์กาแฟจังหวัดเลย รวบรวมร้านกาแฟชื่อดังและผู้ประกอบการท้องถิ่นมาให้เลือกชิมกาแฟคุณภาพ