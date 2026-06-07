(คลิป)คึกคักต่อเนื่อง ปปช.ชาวไทยแห่เที่ยวชมปราสาทตาควาย-เนิน350 วันที่สอง ยอดลงทะเบียนทั้งวันพุ่งกว่า 1,600 คน

สุรินทร์ - ประชาชนนักท่องเที่ยวแห่ชาวไทยแห่เที่ยวชมปราสาทตาควาย-เนิน 350 วันที่สอง คึกคักต่อเนื่อง ยอด ลงทะเบียนรวมพุ่งกว่า 1,600 คน อบต.บักได จัดรถสองแถวรับ-ส่งตลอดทั้งวัน เดินหน้าผลักดันชายแดน อ.พนมดงรัก ก้าวสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจ.สุรินทร์ และเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และเกษตรกรรมที่ยั่งยืนในอนาคต
วันที่ 7 มิ.ย.69 ผู้สื่อข่าวรายงาน ถึงบรรยากาศการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา เส้นทางปราสาทตาควาย-เนิน 350 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สัมผัสธรรมชาติ และรำลึกวีรกรรมเหล่าผู้กล้าปกป้องแผ่นดินไทย ผ่านจุดเรียนรู้สำคัญ 7 จุด วันที่สองยังเป็นไปอย่างคึกคัก โดยที่บริเวณโรงเรียนไทยสันติสุข ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นจุดต้อนรับและลงทะเบียน พร้อมรับบัตรคิวรถรับ-ส่ง มีนักท่องเที่ยวจากหลายพื้นที่เดินทางมาร่วมงานส่งเสริมการเกษตร “ของดีบักได” และเดินทางต่อไปเที่ยวชมปราสาทตาควาย-เนิน 350 กันอย่างต่อเนื่อง
โดยตั้งแต่ช่วงเช้าพบว่ามีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าพื้นที่เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ลานจอดรถบริเวณจุดบริการเต็มอย่างรวดเร็ว บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก สร้างรายได้ให้กับชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบักได ได้จัดรถสองแถวรับ-ส่งนักท่องเที่ยวขึ้นไปยังปราสาทตาควาย เพื่ออำนวยความสะดวก โดยคิดค่าบริการคนละ 100 บาท ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เนื่องจากช่วยลดปัญหาการจราจรและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางขึ้นสู่แหล่งท่องเที่ยว
สำหรับปราสาทตาควาย ถือเป็นหนึ่งในโบราณสถานสำคัญบริเวณแนวชายแดน ที่มีความงดงามทางด้านสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเกษตรของตำบลบักได ที่ช่วยสร้างสีสันและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
และในวันนี้พบว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม ทั้งที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันและมาลงทะเบียนที่โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข รวมตลอดทั้งวันจำนวน 1,600 คน และปิดลงทะเบียนในเวลา 13.30 น.
ด้าน นางสกลสุภา บัวพา อายุ 56 ปี รองอุปนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ตนได้นำคณะนักท่องเที่ยวเดินทางมาด้วยรถบัสจำนวน 1 คัน หลังทราบข่าวการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมปราสาทตาควายและเนิน 350 อีกครั้ง จึงถือโอกาสพาคณะมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญบริเวณชายแดน
อย่างไรก็ตาม แม้บรรยากาศการท่องเที่ยวจะกลับมาคึกคักและมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง แต่หลายคนยังคงมีความกังวลและติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เคยเกิดการสู้รบและสถานการณ์ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดมาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่พบว่า นักท่องเที่ยวยังคงให้ความสนใจเดินทางมาเที่ยวชมโบราณสถาน ถ่ายภาพ และสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ โดยเชื่อมั่นในการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือน
ด้านซ้อกุล นางปทิตา ตันติวรานนท์ ส.ส.สุรินทร์ เขต 8 เปิดเผยว่า กระแสตอบรับการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมปราสาทตาควายและเนิน 350 ในครั้งนี้ ถือว่าดีเกินความคาดหมาย มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน คาดว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะการเปิดให้เข้าชมครั้งแรกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา หลายคนอาจยังไม่มีโอกาสเดินทางมาเยือน จึงทำให้การเปิดครั้งที่ 2 ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
นางปทิตา กล่าวอีกว่า อำเภอพนมดงรัก จ.สุรินทร์ ไม่ได้มีเพียงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อย่างปราสาทตาควายเท่านั้น แต่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่โดดเด่น โดยเฉพาะสวนผลไม้และสวนทุเรียนคุณภาพ ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกหลายร้อยไร่ กระจายอยู่ในหลายตำบลของอำเภอ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาสัมผัสวิถีชุมชน ชมสวนผลไม้ และเลือกซื้อผลผลิตสดจากเกษตรกรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ในด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม ตนเตรียมหารือร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในสัปดาห์หน้า เพื่อกำหนดแนวทางส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอพนมดงรักให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน การอำนวยความสะดวก และการประชาสัมพันธ์ เพื่อผลักดันให้อำเภอพนมดงรักก้าวสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสุรินทร์ และเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และเกษตรกรรมที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป
ทั้งนี้ จะมีการเปิดให้เข้าไปเที่ยวชมปราสาทตาควาย-เนิน 350 อีกครั้งในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 13 และ 14 มิ.ย.69 นี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเฉพาะกิจ ประกอบกิจกรรม พนมดงรัก โมโต้ครอส ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งประวัติศาสตร์ วิสาหกิจชุมชน ในวันที่ 14 มิ.ย.69 นี้ อีกด้วย