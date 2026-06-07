(คลิป)น่าทึ่ง หนุ่มอาชีวะกำแพงเพชรผสม-เพาะพันธุ์บัวสุดงามแปลกตาสร้างชื่อระดับโลก ล่าสุดเพาะบัวจิ๋วเหมือนบอนไซอีก

กำแพงเพชร - น่าทึ่ง..หนุ่มอาชีวะกำแพงเพชรเพาะผสมพันธุ์บัวหลากหลายสายพันธุ์ทั้งในและต่างประเทศ จนได้บัวสุดงาม-แปลกตา สร้างชื่อระดับโลก ขายได้หลักร้อยถึงหลายหมื่น ล่าสุดลงมือผสม-เพาะพันธุ์บัวจิ๋วให้เหมือนบอนไซ บอกที่เจอเกลื่อนโซเชียลฯ ปลอม 99.9%
นายจักรพงษ์ สังข์งาม หนุ่มอาชีวะผู้สนใจสายพันธุ์บัว เริ่มจากการใช้บัวสายพันธุ์ในประเทศมาผสมกันจนได้บัวสีสันสวยงามและแปลกตาจากสายพันธุ์เดิม จากนั้นก็เริ่มนำบัวจากต่างประเทศมาผสมข้ามสายพันธุ์กัน จนได้บัวหลากหลายรูปลักษณ์และสีสันที่สวยงาม ชนิดที่คนเห็นไม่คิดว่าเป็นดอกบัว ถ้าดูจากรูปแล้วบางคนยังคิดว่าเป็นดอกไม้ปลอม
จากการขยายและผสมพันธุ์บัวหลากหลายขึ้นจนปัจจุบันมีบัวพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นในสวนของนายจักรพงษ์เป็นร้อยๆ สายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์มีความสวยงามที่แตกต่างกัน นอกจากดอกบัวที่แปลกตาแล้วแม้แต่ใบบัวก็เปลี่ยนสีสันไปตามสายพันธุ์บัวที่ผสมขึ้นมาใหม่ด้วย มีทั้งใบบัวที่เป็นสีเขียวธรรมดา ยังมีแบบใบสีแดงสดและใบสีดำ รวมทั้งใบลายด้วย
ต่อมานายจักรพงษ์เริ่มส่งบัวประกวดตามสถานที่ต่างๆ ทั้งงานเล็กๆ และงานใหญ่ระดับประเทศ ซึ่งบัวที่นายจักรพงษ์ส่งจะได้รับรางวัลชนะเลิศหรือได้ที่สองมาตลอด หลังจากนั้นนายจักรพงษ์ก็เริ่มส่งบัวไปประกวดในต่างประเทศก็ประสบความสำเร็จ
โดยเฉพาะบัวชื่อจักรพงษ์ พื้นดอกสีขาวลายแดง แต่บางดอกเป็นสีชมพู บางดอกได้สีขาวครึ่งดอกสีแดงครึ่งดอก แต่ปกติจะพื้นสีขาวมีสีแดงกระจายทั่วดอก ที่ส่งประกวดชิงแชมป์โลกที่สหรัฐอเมริกา ประชันกับบัวอีกหลากหลายประเทศที่ส่งเข้าประกวด ปรากฏว่าบัวจักรพงษ์ได้รับรางวัลชนะเลิศของโลก และยังได้รับรางวัลบัวยอดเยี่ยมของงานอีกรางวัล
ปัจจุบันนายจักรพงษ์เริ่มหันมาผสมพันธุ์บัวจิ๋วแล้วเพื่อจะให้เหมือนกับต้นบอนไซ บัวจิ๋วที่ผสมพันธุ์ออกมามีหลายสี ที่สำคัญเมื่อดอกบัวมีขนาดจิ๋วใบบัวก็ต้องมีขนาดเล็กด้วยเหมือนกัน แต่การขยายพันธุ์ค่อนข้างยากเนื่องจากเมล็ดบัวมีขนาดเล็กและมีน้อย บางครั้งผสมครั้งละเป็นร้อยๆ เมล็ดแต่ได้แค่สิบกว่าต้นเท่านั้น
ซึ่งบัวสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่ผสมขึ้นมาเองเคยขายได้ต้นละ 10,000 บาทขึ้นจนถึงหลายๆ หมื่นก็มี บางตัวขายต่อไปต่างประเทศ แต่จะขายแบบยกเซต 10 ต้นขึ้นจึงจะส่งไปให้ สำหรับใครที่สนใจเรื่องของบัวและบัวจิ๋วสั่งได้ที่เพจสวนบัวชากังราว ชื่อเฟซบุ๊ก “จักรพงษ์ สังข์งาม”
นายจักรพงษ์บอกด้วยว่าบัวจิ๋วที่ขายในเพจต่างๆล้วนแล้วแต่ของปลอมถึง 99.9 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งตอนนี้ตนก็มีชื่อเสียงขึ้นแล้วจากการประกวดทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงต้องรักษาชื่อเสียงนี้ไว้ ใครที่สนใจเรื่องบัวโทร.มาสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-0954-6060 หรือแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลย