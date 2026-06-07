ดรามากันสนั่น!ถนนสีรุ้งเมืองพะเยา แลนด์มาร์กแห่งความเท่าเทียม หรือเปลืองงบกันแน่

พะเยา – ดรามาสนั่นมีทั้งบวกทั้งลบ..ถนนสายรุ้งแลนด์มาร์กแห่งความเท่าเทียมของ ทม.พะเยา จุดกระแสวิจารณ์เดือด ชาวเน็ตแบ่งสองเสียง สวยสร้างสีสันหรือ สิ้นเปลืองงบประมาณ
วันนี้(7 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศบาลเมืองพะเยาเริ่มต้นโครงการสร้าง สีสันแห่งความเท่าเทียม ด้วยการทาสีถนนสายรุ้งหลากสีบริเวณสามแยกร้านกาแฟทรัพย์สุขุม เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง Pride Month-เดือนแห่งความภาคภูมิใจ และส่งเสริมคุณค่าความรัก ความเคารพ และความเสมอภาคในสังคม
นายสัจจวิทย์ ลีลาวณิชย์ นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมคณะผู้บริหารได้ดำเนินงาน โครงการสร้าง สีสันแห่งความเท่าเทียม ด้วยการทาสีถนนสายรุ้งหลากสีบริเวณสามแยกร้านกาแฟทรัพย์สุขุมจนถึงบริเวณหน้าโรงแรมฮ็อปอินน์ ระยะทางไม่ถึง 100 เมตร ท่ามกลางความสนใจของประชาชนและผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากต่างพากันถ่ายและโพสต์รูปลงในโลกออนไลน์จนเป็นกระแส
อย่างไรก็ตาม หลังภาพถนนสายรุ้งถูกเผยแพร่ออกไป ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง โดยมีทั้งฝ่ายที่ชื่นชมและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนถนนธรรมดาเป็นถนนสายรุ้ง ทำให้พื้นที่ใจกลางเมืองพะเยาจึงไม่ได้เป็นเพียงจุดถ่ายภาพแห่งใหม่ แต่ยังกลายเป็นเวทีถกเถียงถึงมุมมองเรื่องความเท่าเทียม การใช้งบประมาณ และทิศทางการพัฒนาเมืองที่กำลังร้อนแรงบนโลกออนไลน์
ประชาชนจำนวนไม่น้อยมองว่า ถนนสายรุ้งช่วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้เมืองพะเยา เพิ่มสีสันให้พื้นที่สาธารณะ และเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาถ่ายภาพ เช็กอิน และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
แต่อีกด้านหนึ่ง มีประชาชนบางส่วนตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของโครงการ โดยมองว่ายังมีปัญหาพื้นฐานอีกหลายเรื่องที่ควรได้รับการแก้ไขก่อน เช่น ถนนชำรุด ระบบระบายน้ำ ที่จอดรถ และสาธารณูปโภคต่าง ๆบางความคิดเห็นระบุว่า การนำงบประมาณมาทาสีถนนอาจไม่ได้ตอบโจทย์ปัญหาปากท้องหรือคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง
ขณะที่บางคนกังวลเรื่องความปลอดภัย โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่อาจทำให้พื้นผิวถนนลื่นกว่าปกติ หากวัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐาน บางก็ว่าเอางบไปซ่อมถนนที่พังน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่า - สวยก็จริง แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนด้วย