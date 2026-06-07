สายเนื้อห้ามพลาด! “ก๋วยเตี๋ยวบ้านน้องบิ๊กไปรท์” อ่างทอง เสิร์ฟเนื้อตุ๋นสูตรเด็ด-กะเพราเนื้อรวมแน่นจาน ลูกค้าแน่นร้านทุกวัน

อ่างทอง - ร้าน “ก๋วยเตี๋ยวบ้านน้องบิ๊กไปรท์” อ.ไชโย จ.อ่างทอง กลายเป็นร้านดังของสายเนื้อ ด้วยเมนูซิกเนเจอร์ทั้งลวกจิ้มเนื้อ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อรวม และกะเพราเนื้อรวม ใช้เนื้อคุณภาพตุ๋นจนเปื่อยนุ่มตามสูตรดั้งเดิมจากอยุธยา ดึงดูดลูกค้าทั้งขาประจำและขาจรแวะชิมไม่ขาดสาย
สายเนื้อที่ผ่านมาแถวจังหวัดอ่างทองไม่ควรพลาดแวะชิมความอร่อยของร้าน “ก๋วยเตี๋ยวบ้านน้องบิ๊กไปรท์” ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายอ่างทอง-ไชโย ทางเข้าวัดเยื้องประมาณ 100 เมตร หมู่ 1 ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อชื่อดังที่กำลังได้รับความนิยมจากลูกค้าทั้งในพื้นที่และนักเดินทาง
เมนูเด่นของร้านประกอบด้วย ลวกจิ้มเนื้อ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อรวม กะเพราเนื้อรวม บะหมี่กะเพรา ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น กะเพราหมูตุ๋น ต้มยำ และเย็นตาโฟ โดยเลือกใช้เนื้อซี่โครง เนื้อสามชั้น และขั้วตับเนื้อคุณภาพดี ผ่านกรรมวิธีตุ๋นจนเปื่อยนุ่มได้รสชาติกลมกล่อม
ลูกค้าประจำของร้านบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เมนูที่ไม่ควรพลาดคือ “ก๋วยเตี๋ยวเนื้อรวม” “กะเพราเนื้อรวม” และ “ลวกจิ้มเนื้อ” เพราะให้เนื้อมาแบบเต็มจาน เนื้อตุ๋นนุ่มละลายในปาก รสชาติเข้มข้นถึงเครื่อง ขณะที่ผู้ที่ไม่รับประทานเนื้อยังสามารถเลือกเมนูหมูตุ๋นได้เช่นกัน
นอกจากเมนูอาหารคาวแล้ว ทางร้านยังมีเมนูเครื่องดื่มและน้ำหวาน “จ้ำบ๊ะ” ไว้คอยบริการ เพิ่มความสดชื่นให้กับลูกค้าที่แวะเวียนเข้ามารับประทานอาหารอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
นางสาวศศิธร ฤกษ์ยินดี หรือ “เจ๊แนน” อายุ 34 ปี เจ้าของร้าน เปิดเผยว่า ปัจจุบันทำงานประจำเป็นเจ้าหน้าที่ที่ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง และเป็นคนชื่นชอบการรับประทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อและกะเพราเนื้อเป็นทุนเดิม จึงนำสูตรเด็ดที่ได้รับการถ่ายทอดจากคุณพ่อ ซึ่งเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาต่อยอดเปิดขายที่บ้านในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
จากกระแสตอบรับที่ดีเกินคาด ทั้งจากลูกค้าประจำและผู้สัญจรผ่านไปมา ทำให้ตัดสินใจเปิดร้านให้บริการทุกวัน โดยมีคุณพ่อและคุณแม่เจ้าของสูตรดั้งเดิมมาช่วยดูแลร้านในวันธรรมดา
สำหรับผู้ที่สนใจ ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านน้องบิ๊กไปรท์ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. พร้อมต้อนรับสายเนื้อที่ต้องการลิ้มลองเมนูเนื้อตุ๋นและกะเพราสูตรเด็ดที่กำลังได้รับความนิยมในจังหวัดอ่างทองขณะนี้