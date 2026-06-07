ญาติจัดพิธีศพ “น้ององุ่น” ตามประเพณีมอญ เตรียมฌาปนกิจ 10 มิ.ย. ศาลส่งน้าชาย-พี่สาวเข้าสถานพินิจฯ

กาญจนบุรี - ครอบครัวและญาติร่วมจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีศพ “น้ององุ่น” ที่วัดลิเจีย อ.สังขละบุรี ตามประเพณีชาวมอญซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีพิธีสวดพระอภิธรรม ขณะที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิมีคำสั่งส่งตัวน้าชายและพี่สาวต่างบิดา ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมและซ่อนเร้นอำพรางศพ เข้าสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี
จากกรณีการเสียชีวิตของ ด.ญ.กษมา หรือน้ององุ่น อายุ 7 ปี นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ ซึ่งหายตัวออกจากบ้านพักในพื้นที่บ้านทิโคร่ง หมู่ 4 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา ก่อนพบเป็นศพใต้กอไผ่กลางสวนยางพารา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน และเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย คือ นายแป๊ะ อายุ 17 ปี น้าชาย และ ด.ญ.อายุ 13 ปี พี่สาวต่างบิดา
ล่าสุด เมื่อวันนี้( 7 มิ.ย.) นายชัย และนางฝน บิดามารดาของน้ององุ่น พร้อมเครือญาติ ได้เดินทางไปจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีรดน้ำศพและพิธีทางศาสนาที่ศาลาธรรมสังเวช วัดลิเจีย หมู่ 4 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าของญาติพี่น้องและชาวบ้านในพื้นที่
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้นำร่างของน้ององุ่นจากสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ กลับมายังภูมิลำเนาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา โดย พ.ต.ท.ณรงค์ หุ้มขาว ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.บ้านเรดาร์ ได้เดินทางไปร่วมรอรับศพของลูกศิษย์ด้วยตนเอง
พ.ต.ท.ณรงค์ เปิดเผยว่า จากการหารือกับครอบครัว ทราบว่าตามประเพณีของชาวมอญ เด็กที่เสียชีวิตอายุไม่เกิน 12 ปี จะไม่มีการสวดพระอภิธรรมศพ แต่จะเปิดให้ผู้มาร่วมงานวางพวงหรีดแสดงความอาลัย โดยครอบครัวกำหนดประกอบพิธีฌาปนกิจในวันที่ 10 มิถุนายน เวลา 14.00 น.
ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.บ้านเรดาร์ กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความสะเทือนใจแก่คณะครู นักเรียน และชุมชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่เคยเกิดเหตุรุนแรงลักษณะนี้มาก่อน พร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียอย่างสุดซึ้ง
สำหรับนายแป๊ะ น้าชายของน้ององุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหา ครูใหญ่ระบุว่า เป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบสูง ได้รับความไว้วางใจจากครูให้ดำรงตำแหน่งประธานสหกรณ์นักเรียน
พ.ต.ท.ณรงค์ ยังฝากถึงผู้ปกครองทุกครอบครัวให้ดูแลเอาใจใส่บุตรหลานอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำขึ้นอีกในอนาคต
ด้านความคืบหน้าทางคดี เมื่อเวลา 11.00 น. วันเดียวกัน พ.ต.ต.จิรพงศ์ เกิดเรณู สารวัตรสอบสวน สภ.สังขละบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้นำตัวนายแป๊ะ อายุ 17 ปี และ ด.ญ. อายุ 13 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับในข้อหา “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา” และ “ร่วมกันซ่อนเร้นหรือย้ายศพเพื่อปิดบังการตาย” ไปยังศาลจังหวัดทองผาภูมิ เพื่อขอให้ศาลตรวจสอบการควบคุมตัวเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย
ภายหลังการไต่สวน ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ต้องหาทั้งสองมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการซ่อนเร้นและเคลื่อนย้ายศพ อันอาจส่งผลต่อพยานหลักฐานในคดี อีกทั้งคดีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและความสัมพันธ์ภายในครอบครัวอย่างรุนแรง
ศาลจึงมีคำสั่งให้ส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสองไปควบคุมและรับการบำบัดฟื้นฟูทางจิตใจ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี โดยคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิและประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ