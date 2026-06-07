ม.เชียงใหม่จัด"รับน้องรถไฟ"สุดอบอุ่นสืบสานประเพณียาวนาน63ปี

เชียงใหม่ - ม.เชียงใหม่จัดกิจกรรม “รับน้องรถไฟ” ประจำปีการศึกษา 2569 ต้อนรับลูกช้างเชือกใหม่เดินทางถึงเชียงใหม่ด้วยรถไฟขบวนพิเศษอย่างอบอุ่น สืบสานประเพณีและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยยาวนาน63ปี
เช้าวันนี้ (7 มิ.ย. 69) ที่ บริเวณลานศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ได้ร่วมกันให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ หรือ “ลูกช้างเชือกใหม่” ที่เดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยรถไฟขบวนพิเศษ ตามกิจกรรม “ประเพณีรับน้องรถไฟ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2569” ซึ่งเป็นประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบทอดต่อเนื่องมายาวนานถึง 63 ปี
สำหรับกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2569 โดยเริ่มต้นออกเดินทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) เพื่อพานักศึกษาใหม่เดินทางสู่รั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและความภาคภูมิใจของชาวลูกช้าง มช. ตลอดเส้นทางได้มีการแวะทำกิจกรรม ณ สถานีรถไฟลพบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก และลำปาง โดยมีสมาคมและชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในแต่ละจังหวัดร่วมต้อนรับ แสดงความยินดี พร้อมมอบอาหารและเครื่องดื่มให้แก่นักศึกษาใหม่ สะท้อนถึงความผูกพันและความสามัคคีของชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
โดยเมื่อรถไฟขบวนพิเศษเดินทางถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่ นักศึกษารุ่นพี่จากคณะต่าง ๆ ได้ร่วมกันต้อนรับน้องใหม่อย่างอบอุ่น ก่อนนำนักศึกษาเดินทางต่อไปยังศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ซึ่งนักศึกษาใหม่ได้ร่วมสักการะพระพุทธพิงคนคราภิมงคล และพระพุทธทศพลชินราช พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นชีวิตการศึกษา ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ตามประเพณี และปิดท้ายด้วยกิจกรรม “พี่หอพาน้องเข้าบ้าน” ส่งน้องใหม่เข้าสู่หอพักอย่างอบอุ่น
สำหรับ “ประเพณีรับน้องรถไฟ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ถือเป็นกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่กิจกรรมแรกของปีการศึกษา ที่สะท้อนเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และความผูกพันของชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย ได้สร้างมิตรภาพ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันทรงคุณค่า ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในความเป็น “ลูกช้าง มช.” ที่ได้รับการสืบสานมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 6 ทศวรรษ