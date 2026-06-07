คึกคักและอบอุ่น!“ชาดา”เปิดบ้านดอนหมื่นแสน รับคนแห่อวยพรวันเกิด 65 ปี กับ 18 ปีบนเส้นทางการเมือง

อุทัยธานี – “ชาดา” เปิดบ้านดอนหมื่นแสน จัดงานวันเกิด ครบ 65 ปี กับ 18 ปี บนเส้นทางการเมือง ท่ามกลางนักการเมือง รวมทั้ง “ลูก-หลาน ตระกูลไทยเศรษฐ์”-ชาวอุทัยฯและใกล้เคียง ร่วมอวยพรคึกคัก
วันนี้(7 มิ.ย.) บ้านดอนหมื่นแสน อ.เมืองอุทัยธานี เต็มไปด้วยความคึกคัก เมื่อนายชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 เปิดบ้านให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและประชาชนที่เดินทางมาร่วมอวยพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ 65 ปี กับ 18 ปี บนเส้นทางการเมืองของตัวเอง โดยจัดข้าวสารน้ำหนัก 5 กิโลกรัม แจกให้กับชาวบ้าน รวมกว่า 1,800 กระสอบ
ท่ามกลางบรรดานักการเมือง ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนชาวอุทัยธานีและต่างจังหวัด เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้า โดยมีบุตรสาวทั้งนี้นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี รวมทั้งหลานชายคือ นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมครอบครัวไทยเศรษฐ์ ร่วมให้การต้อนรับอย่างพร้อมหน้าและอบอุ่น
สำหรับ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ เกิดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2504 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 และรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน
เส้นทางการเมืองของนายชาดาเริ่มต้นจากการได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ในเขตเลือกตั้งที่ 1 และต่อมาได้รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 2 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 18 ปี บนเส้นทางการเมืองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.อุทัยธานี