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คึกคักและอบอุ่น!“ชาดา”เปิดบ้านดอนหมื่นแสน รับคนแห่อวยพรวันเกิด 65 ปี กับ 18 ปีบนเส้นทางการเมือง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อุทัยธานี – “ชาดา” เปิดบ้านดอนหมื่นแสน จัดงานวันเกิด ครบ 65 ปี กับ 18 ปี บนเส้นทางการเมือง ท่ามกลางนักการเมือง รวมทั้ง “ลูก-หลาน ตระกูลไทยเศรษฐ์”-ชาวอุทัยฯและใกล้เคียง ร่วมอวยพรคึกคัก


วันนี้(7 มิ.ย.) บ้านดอนหมื่นแสน อ.เมืองอุทัยธานี เต็มไปด้วยความคึกคัก เมื่อนายชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 เปิดบ้านให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและประชาชนที่เดินทางมาร่วมอวยพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ 65 ปี กับ 18 ปี บนเส้นทางการเมืองของตัวเอง โดยจัดข้าวสารน้ำหนัก 5 กิโลกรัม แจกให้กับชาวบ้าน รวมกว่า 1,800 กระสอบ

ท่ามกลางบรรดานักการเมือง ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนชาวอุทัยธานีและต่างจังหวัด เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้า โดยมีบุตรสาวทั้งนี้นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี รวมทั้งหลานชายคือ นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมครอบครัวไทยเศรษฐ์ ร่วมให้การต้อนรับอย่างพร้อมหน้าและอบอุ่น

สำหรับ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ เกิดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2504 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 และรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน

เส้นทางการเมืองของนายชาดาเริ่มต้นจากการได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ในเขตเลือกตั้งที่ 1 และต่อมาได้รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 2 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 18 ปี บนเส้นทางการเมืองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.อุทัยธานี




คึกคักและอบอุ่น!“ชาดา”เปิดบ้านดอนหมื่นแสน รับคนแห่อวยพรวันเกิด 65 ปี กับ 18 ปีบนเส้นทางการเมือง
คึกคักและอบอุ่น!“ชาดา”เปิดบ้านดอนหมื่นแสน รับคนแห่อวยพรวันเกิด 65 ปี กับ 18 ปีบนเส้นทางการเมือง
คึกคักและอบอุ่น!“ชาดา”เปิดบ้านดอนหมื่นแสน รับคนแห่อวยพรวันเกิด 65 ปี กับ 18 ปีบนเส้นทางการเมือง
คึกคักและอบอุ่น!“ชาดา”เปิดบ้านดอนหมื่นแสน รับคนแห่อวยพรวันเกิด 65 ปี กับ 18 ปีบนเส้นทางการเมือง
คึกคักและอบอุ่น!“ชาดา”เปิดบ้านดอนหมื่นแสน รับคนแห่อวยพรวันเกิด 65 ปี กับ 18 ปีบนเส้นทางการเมือง